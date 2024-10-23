健康網》遊日當心！黴漿菌疫情10年新高 5類飲食提升免疫力

醫師指出，針對黴漿菌，最好的預防方式便是維持均衡飲食，提升免疫力。像是可以多多攝取益生菌、富含維生素C水果等；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本感染黴漿菌肺炎患者創下10年新高，台灣感染人數也在迅速增加。高齡醫學翔展診所院長傅裕翔指出，黴漿菌不是「黴菌」而是細菌，症狀類似感冒卻比感冒難纏，最好的預防方式便是維持均衡飲食，提升免疫力。建議可以多多攝取優質蛋白質、鋅、益生菌、富含維生素C水果、多喝水。

傅裕翔於臉書粉專「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業」發文說明，通常感染黴漿菌症狀有以下症狀：

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●持續性咳嗽：這是最典型的症狀，常為乾咳，沒有太明顯的流鼻涕。更有可能會咳到好幾個星期甚至幾個月，因此有會「行走的肺炎」（walking pneumonia）之稱。

●發燒：通常有輕度到中度發燒。

●其他輕微症狀：像是喉嚨痛、疲勞、頭痛、耳鳴，佔大概3到4成的機率。

醫師表示，持續性咳嗽是感染黴漿菌最典型的症狀，常為乾咳，更有可能會咳到好幾個星期甚至幾個月；圖為情境照。（圖取自photoAC）

肺炎令人聞之色變，傅裕翔表示，其實黴漿菌很少重症，需要住院的比例只有2%不到，但還是有少數有抗藥性的菌種，不能只吃3天日舒錠（azithromycin）就康復，而要用更後線的抗生素。而最好的預防方式，就是維持均衡飲食，提升免疫力，可以多多攝取：

●優質蛋白質：增加抗體合成原料，對生成抗體、酶和免疫細胞（如白血球和T細胞）至關重要。

●鋅：幫助修復黏膜細胞、加速病性復原。

●益生菌：維持腸道菌群平衡，增強免疫系統。

●富含維生素C水果：如奇異果、芭樂，增強呼吸道防護。

●多喝水：保持黏膜的濕潤，防止細菌和病毒的入侵。

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