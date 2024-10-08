汪建民肺腺癌逝》飲食4原則 「這營養」每週2到3次助抗癌

藝人汪建民罹患肺腺癌，家屬證實已於7日病逝。（資料照）

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汪建民肺腺癌逝》國健署教顧肺4招 LDCT早篩早治！

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男星汪建民去（2023）年爆出罹患肺腺癌第4期，癌細胞擴散至頸椎，進行電療及化療。胞妹今（8日）發出聲明證實辭世噩耗，表示他住院1個月後於昨晚安詳離世，享年56歲。營養師趙函穎指出，要預防肺腺癌，飲食上有4點關鍵：增加水果攝取、避免加工食品和高脂肪飲食、控制鹽攝取量、每週食用2到3次富含Omega-3脂肪酸的食物，也很重要。

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趙函穎指出，在預防肺腺癌方面，選擇適當的飲食能夠為身體提供有效的保護。研究顯示，富含抗氧化劑、纖維、維生素及礦物質的飲食不僅有助於降低自由基對肺部細胞的損害，還能減少癌變風險。以下是幾項關鍵飲食建議：

多樣化攝取蔬果增免疫

趙函穎表示，蔬菜和水果中富含的維生素C、E及β-胡蘿蔔素等抗氧化劑，能夠幫助抵禦自由基對胞的攻擊，從而保護肺部健康。深色蔬菜如菠菜、胡蘿蔔，還有富含維生素C的水果如柑橘類、奇異果，都是日常飲食中不可或缺的部分。鼓勵每天攝取多樣化的蔬果，能增強免疫力。

Omega-3有效抗發炎

趙函穎說明，Omega-3脂肪酸具有優秀的抗炎作用，有助於減少體內慢性發炎狀態，進而降低罹患肺腺癌的風險。深海魚類如鮭魚、鯖魚，還有亞麻仁籽、胡桃等堅果，都是Omega-3的優質來源。建議每週食用2到3次富含Omega-3的食物。

營養師指出，Omega-3有助於降低罹患肺腺癌的風險。深海魚類如鮭魚、鯖魚等，都是優質來源。圖為示意圖。（圖取自freepik）

避免加工食品和高脂肪飲食

趙函穎提到，加工肉品如香腸、培根等含有亞硝酸鹽，這種化學物質已被證明與多種癌症有關。同時，高脂肪飲食會增加體內的氧化壓力，這也可能提高罹患肺癌的風險。因此，盡量避免高油脂的食物，減少油炸物和加工品的使用，建議一週最多一次。

控制鹽分 多用天然調味料

過量的鹽分攝取對健康有不良影響，趙函穎說，特別是對高血壓及腎臟病患者。為了降低癌症風險，建議在日常飲食中使用少量的鹽和調味料，保持食材的原味，可以用一些天然的調味料如檸檬、洋蔥和蕃茄來提升料理的風味。

她提醒，對於素食者，更需要注意避免過多攝取加工食品及鹽分，選擇新鮮的天然食材，保持均衡的飲食是預防疾病的關鍵。

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