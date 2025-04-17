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運將罹肝癌8年後復發 健保給付射頻治療效果佳

2025/04/17 21:01

李少武指患者0.5公分復發肝癌（手指處），射頻消融術治療後已經消失。（記者蔡淑媛攝）

李少武指患者0.5公分復發肝癌（手指處），射頻消融術治療後已經消失。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕57歲許姓職業駕駛有慢性B型肝炎及肝癌病史，8年前發現罹患肝癌，開刀切除腫瘤，由於肝癌復發率高，持續定期追蹤檢查，今年發現有0.5公分復發肝腫瘤，透過健保給付的射頻消融手術治療，恢復良好。

台中榮總胃腸肝膽科醫師李少武指出，肝癌是台灣常見的癌症，肝癌在十大癌症死亡率中排名第二，早期肝癌經治療後，平均餘命可達6-9年；若進展至中晚期，平均餘命僅剩6個月至2年，因此罹患肝癌的高危險群（如B型肝炎、C型肝炎、肝硬化、肝癌過去病史或家族史者）應密切追蹤檢查。

李少武表示，肝癌經治療後在5年內的復發率仍高達70%，在期間因服用抗病毒藥物等治療，可減少復發風險，不同一般癌症在追蹤5年後未復發即為痊癒，肝癌因為有B或C型肝炎、肝硬化，肝臟處於長期發炎等風險，5年後復發率會更高，因此定期追蹤檢查格外重要。

李姓患者8年前發現罹患第一期肝癌有2公分肝腫瘤，開刀切除，持續追蹤檢查，今年發現肝臟腫瘤指數逐漸上升，一度飆升至正常值的40倍，電腦斷層檢查發現有0.5公分復發肝癌，接受射頻消融術治療。

李少武醫師（背對者）為病患進行射頻消融術。（記者蔡淑媛翻攝）

李少武醫師（背對者）為病患進行射頻消融術。（記者蔡淑媛翻攝）

李少武說，早期肝癌的治療選項包括手術切除，及射頻、微波消融術，兩者皆透過超音波引導，將探針穿刺至肝腫瘤部位，並加熱至60度以上破壞腫瘤細胞，手術切除與消融術在腫瘤清除及復發療效不相上下。

微波治療時間約4-5分鐘，比射頻的12-15分鐘短，適用於肝臟腫瘤數目不超過3顆、或單顆腫瘤不超過5公分的患者，術後需加壓穿刺傷口以防出血，並臥床休息，通常住院1-2天即可出院。

李少武提醒，2公分以下的肝腫瘤，可申請射頻消融術健保補助治療，2公分以上的肝腫瘤，可申請微波消融術健保補助治療，呼籲早期發現及治療。

患者術前有0.5公分腫瘤（左圖），經射頻消融手術後腫瘤消失（右圖）。（記者蔡淑媛翻攝）

患者術前有0.5公分腫瘤（左圖），經射頻消融手術後腫瘤消失（右圖）。（記者蔡淑媛翻攝）

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