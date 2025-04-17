獨家》健保會議拍板擴大給付免疫治療 3癌患者最高年省192萬元

今日健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議通過免疫治療擴大給付相關提案。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕力拚癌症死亡率下降3分之1目標，健保給付積極接軌國際標準，針對不少癌友引頸期盼的免疫治療，健保署長石崇良日前鬆口將擴大給付肺癌、乳癌、大腸直腸癌，健保署副署長龐一鳴證實，相關提案已於今（17日）在健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議通過。健保署預估受惠人數上看3400人，病人一年最高可省192萬元，最快6月上路。

為了落實健康台灣政策，讓癌症標準化死亡率在2030年降低3分之1，健保逐步盤點重大癌症藥品與國際指引及3大醫療科技評估（HTA）組織給付建議的差異。

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免疫檢查點抑制劑繼先前給付pembrolizumab成分藥品及atezolizumab成分藥品用於細胞表面蛋白質PD-L1高表現的無基因突變非小細胞肺癌第一線治療後，健保署進一步研議用於擴大給付於「合併化療不分表現量之肺腺癌」、「高風險早期三陰性乳癌」、「轉移性大腸直腸癌第一線」患者。

許多醫師、病人都將擴大給付免疫治療，視為健保補足癌症治療的最後一塊拼圖，龐一鳴證實，相關提案已於今日的健保共擬會議審議通過。

健保署預估擴大給付案預計最快6月上路，預估符合所訂條件的非小細胞肺癌合併化療，大約1591人至1930人受惠，患者可年省約192萬元；三陰性乳癌併用化療，大約826人至897人受益，病人可年省172萬元；大腸直腸癌單用則是可嘉惠265人至587人，病患年省168萬元。

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