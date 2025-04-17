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獨家》健保會議拍板擴大給付免疫治療 3癌患者最高年省192萬元
〔記者林惠琴／台北報導〕力拚癌症死亡率下降3分之1目標，健保給付積極接軌國際標準，針對不少癌友引頸期盼的免疫治療，健保署長石崇良日前鬆口將擴大給付肺癌、乳癌、大腸直腸癌，健保署副署長龐一鳴證實，相關提案已於今（17日）在健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議通過。健保署預估受惠人數上看3400人，病人一年最高可省192萬元，最快6月上路。
為了落實健康台灣政策，讓癌症標準化死亡率在2030年降低3分之1，健保逐步盤點重大癌症藥品與國際指引及3大醫療科技評估（HTA）組織給付建議的差異。
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免疫檢查點抑制劑繼先前給付pembrolizumab成分藥品及atezolizumab成分藥品用於細胞表面蛋白質PD-L1高表現的無基因突變非小細胞肺癌第一線治療後，健保署進一步研議用於擴大給付於「合併化療不分表現量之肺腺癌」、「高風險早期三陰性乳癌」、「轉移性大腸直腸癌第一線」患者。
許多醫師、病人都將擴大給付免疫治療，視為健保補足癌症治療的最後一塊拼圖，龐一鳴證實，相關提案已於今日的健保共擬會議審議通過。
健保署預估擴大給付案預計最快6月上路，預估符合所訂條件的非小細胞肺癌合併化療，大約1591人至1930人受惠，患者可年省約192萬元；三陰性乳癌併用化療，大約826人至897人受益，病人可年省172萬元；大腸直腸癌單用則是可嘉惠265人至587人，病患年省168萬元。
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