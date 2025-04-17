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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》「4飲料」癌細胞最愛！ 熱飲、加工果汁上榜

2025/04/17 19:18

醫師提醒，高溫飲品使食道癌風險暴增8倍‌；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

醫師提醒，高溫飲品使食道癌風險暴增8倍‌；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不只含糖飲傷身！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，喝太多含糖飲、酒精、熱飲及加工果汁，都可能暗藏癌病變風險，為了健康，建議首選白開水飲用，或是改選適量無糖茶、無糖咖啡、現榨果汁或無糖豆漿等，更健康。

含糖飲料

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述刊登於《Circulation》的研究指出，汽水和其他含糖飲料1年可能造成6450人死於癌症。每天喝500ml含糖飲料‌（約1杯大杯手搖飲），胰臟癌風險激增87%‌；每天喝1杯含糖量達70克手搖飲（約2杯罐裝可樂），胰臟癌死亡風險更是未喝含糖飲料的年輕人3倍。

為何愛喝含糖飲會增加癌症風險？黃軒說明，含糖飲含有高糖分，提高血糖指數，長期下來會使胰島素阻抗，促癌因子IGF-1飆升，容易使細胞異常增生。

酒精飲品

黃軒指出，WHO列為將酒精飲品列為一級致癌物‌。每18克酒精（約1.5罐啤酒）增加7%消化道癌症風險‌。不只如此，與飲酒有關的乙醛，早已被世界衛生組織國際癌症研究署（IARC）列為人類的一級致癌物，尤其東亞人因基因遺傳，近3成人體內分解乙醛的酵素活性僅一般人的10%，導致食道癌和頭頸癌的機率，就比其他人高。

醫師表示，近3成東亞人體內分解乙醛的酵素活性僅一般人的10%，導致食道癌和頭頸癌的機率較高；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師表示，近3成東亞人體內分解乙醛的酵素活性僅一般人的10%，導致食道癌和頭頸癌的機率較高；圖為情境照。（圖取自photoAC）

65°C以上熱飲

黃軒表示，國際癌症研究機構警告，高溫飲品使食道癌風險暴增8倍‌，同時，據IARC的致癌物清單中，「超過65°C的熱飲」列為2A致癌物。因為熱飲可能會傷害黏膜，在黏膜反覆燙傷下，會造成慢性發炎，使異常細胞增生，癌變產生。

加工果汁

黃軒引述1項研究指出，愛喝含糖飲料者，罹癌風險比一般人高出18%，即使是市場號稱100%的純天然果汁，也會使得整體的罹癌風險上升12%。那是因為果汁製程中去纖維，使果糖吸收速度暴衝，肝臟轉化為脂肪，促進發炎反應，使得罹癌風險增加。

醫師推薦白開水是首選飲品，無熱量，也能幫助身體維持正常運作，促進新陳代謝；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師推薦白開水是首選飲品，無熱量，也能幫助身體維持正常運作，促進新陳代謝；圖為情境照。（圖取自freepik）

適量4飲品護健康 白開水是首選

●首選飲品—白開水：最基本也是最重要的健康飲品！它能幫助身體維持正常運作，促進新陳代謝，且完全不含熱量。

●無糖茶（原味茶）：各式不加糖的原味茶都是很好的選擇，例如：綠茶富含抗氧化劑，有助於心血管健康；烏龍茶具有獨特的風味，也有助於消化；紅茶溫和提神，適合早上飲用；花草茶具有舒緩放鬆的效果，且不含咖啡因。

●無糖咖啡（原味黑咖啡）：適量飲用不加糖和奶精的黑咖啡可以提神醒腦，且其含有一些抗氧化物質，有利健康。不過，仍提醒，注意咖啡因攝取量，避免過量。

●其他健康飲品：如果想喝果汁，務必選擇自己新鮮榨取，別濾掉果渣，並用水稀釋飲用，降低天然糖分攝取；無糖豆漿含有豐富的植物性蛋白質和鈣質，是不錯的乳製品替代品；無糖植物奶，提供不同的風味和營養；檸檬水／氣泡水（無糖）可增加風味、口感，其中前者還能補充維生素C；牛奶／優酪乳（無糖或低脂），提供鈣質和蛋白質，適量飲用更健康。

黃軒提醒，最好以白開水為主，即使是健康飲品，也應適量飲用，特別是咖啡、牛奶和果汁、蔬菜汁，同時，注意自己身體對不同飲品的反應，如有不適應立即調整。

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