健康網》有動靜脈瘻管可以抱孫嗎？ 醫：小心壓迫致血栓

醫師提醒，抱小孩時不要用「有動靜脈瘻管」的手臂抱小孩，因為抱小孩會對瘻管施加顯著且持續的壓力，增加血栓形成和血流減少的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕動靜脈瘻管（AV fistula）是血液透析的重要通道，對於血液透析患者而言，是他們的「生命線」，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任分享，一名苦於動靜脈瘻管無法成熟的阿姨，想要抱剛出生2個月的孫子，並非要剝奪透析患者含飴弄孫的快樂，只是要記得，抱小孩時不要用「有動靜脈瘻管」的手臂抱小孩，因為抱小孩會對瘻管施加顯著且持續的壓力，增加血栓形成和血流減少的風險。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文說明，動靜脈瘻管的形成是一個外科手術，常將患者非慣用手（對於右撇子而言通常是左手）的動脈與靜脈連接起來，可以做在肘部或是前臂，需要數週至數月的成熟期才能準備好，必須要等待時間，期間靜脈會因動脈高壓血流擴張並增強，成為能承受反覆血液透析針刺的通道。

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林軒任指出，外力壓迫對動靜脈瘻管施加壓力會帶來多種風險。其中一個主要風險是血栓形成（栓塞），壓力可能會減少或阻斷血流，導致血塊形成並使瘻管失效。即使體重較輕的嬰幼兒，長時間抱持在特定姿勢下也會對手臂施加相當大的壓力。

林軒任說，抱小孩的動作通常涉及彎曲肘部，如果瘻管位於前臂或上臂，這可能會進一步壓迫瘻管。此外，兒童的動作難以預測，可能會導致對瘻管手臂的直接撞擊或長時間的壓力 。

血液透析患者跟小孩玩耍注意事項

●用沒有動靜脈瘻管那隻手單手抱嬰兒，如果不穩則不建議懷抱小孩．而比較大的孩童則不建議雙手環抱。

●如果洗腎患者就是孩子的主要照顧者，可以考慮用揹巾或揹袋，並用無瘻管那隻手懷抱小孩。

●坐著抱小孩：抱小孩時坐下，盡量確保瘻管手臂在自己視線範圍。

●其他互動方式：進行不需要用瘻管手臂提舉或長時間抱持的活動，例如閱讀、玩遊戲或在孩子站立或坐著時提供支撐。

●尋求協助：盡可能讓其他照顧者抱小孩。

●教育孩子：向孩子解釋動靜脈瘻管的重要性，並告知他們需要輕柔地對待患者的瘻管手臂。

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