張友驊滑倒》成人反應力不佳慎防跌倒 醫點高風險3族群

現年69歲的政論名嘴張友驊疑因滑倒受傷，頭部重擊地面，目前仍在搶救中。（資料照）

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張友驊滑倒》跌倒成長者死因第2位 肌力訓練預防跌倒

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕69歲的知名政論名嘴張友驊，昨（3）日晚間與妻子在台北市信義區散步時，疑似因滑倒而導致頭部重擊地面，隨後失去生命跡象，現正於醫院接受搶救。

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針對此意外，台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」中發文提醒，成人尤其是長者，無論是否遇到颱風天氣，都應高度警惕跌倒風險。由於成人體重大，跌倒瞬間反應不及時，頭部受傷的可能性極高，嚴重者可能導致腦震盪，甚至腦出血。即便只是腦震盪，後續仍有可能引發水腦症，進一步影響長者的認知功能。

姜冠宇進一步指出，高風險跌倒族群的長者主要包括3類人：一是有慢性病且使用多重藥物者，二是缺乏運動導致下肢肌肉量流失者，三是患有心臟或內耳問題，容易眩暈者。他特別提醒，當步行速度變慢，走一步超過1.25秒，或6秒內無法完成5公尺距離時，長者的跌倒風險已大幅增加。

此外，姜冠宇強調，現代輔具雖然先進，但許多長者並未使用適當的輔具，或是所使用的輔具不合適，這反而增加了跌倒的風險及傷害程度。臨床上，他已多次見到因跌倒而導致嚴重後果的案例。

姜冠宇呼籲，一旦發生跌倒，需立即觀察傷者的意識狀態，包括行走姿勢、語言表達及瞳孔是否異常等，即使意識清醒，也可能只是暫時現象，建議觀察至少1天，身體狀況不佳者更應觀察3天，並在1週內減少移動，以確保安全。

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