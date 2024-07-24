新北明天停班停課 20醫院開診情形一次看

土城醫院25日全天暫停看診一天，急診照常服務。（記者董冠怡攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕強颱凱米撲台，基北北桃明天（25日）停班停課。新北市衛生局說，25日大部分急救責任醫院會開放颱風特別門診，急診則是全天24小時候開放。提醒民眾出門就醫之前先電洽醫療院所或到院方網站確認，更要注意自身安全。

●亞東紀念醫院：上午、下午診開設颱風特別門診，夜診、一般門診、所有門診檢查、治療及接駁車均暫停服務。急診、住院及洗腎照常服務。

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●新店耕莘醫院：全天暫停看診一天，急診、住院照常服務。

●永和耕莘醫院：全天暫停看診一天，急診、住院照常服務。

●耕莘醫院（安康院區）：全天暫停看診一天，急診、住院照常服務。

●恩主公醫院：開設颱風特別門診，上午內、外、婦、小兒科各一診，下午內、外、婦科各一診，另開設兒科急門診；夜間門診暫停；內視鏡中心正常服務；住院、急診、手術室及洗腎維持正常服務，其餘門診暫停服務，詳情請見公告。

●新北仁愛醫院：部分門診正常看診，上午胸腔科暫停、夜間家醫科暫停。急診照常服務。

●汐止國泰綜合醫院：全天暫停看診一天，急診照常服務。

●衛生福利部雙和醫院：將開設颱風特別門診，上午至夜診僅開放內科、外科、家醫科、兒科各1診，其餘暫停看診。急診照常服務。

●新北市立聯合醫院（板橋院區）：全天暫停看診一天，急診照常服務。

●新北市立聯合醫院（三重院區）：全天暫停看診一天，急診照常服務。

●淡水馬偕紀念醫院：上午、下午開設颱風特別門診，夜診暫停，急診、住院照常服務。

●衛生福利部台北醫院：上午開放內科2診、精神科1診、外科1診，下午則開放內科1診，其餘皆暫停看診，夜診也暫停一天。急診照常服務。

●板橋中興醫院：全天暫停看診一天，急診照常服務。

●新泰綜合醫院：全天暫停看診一天，急診照常服務。

●瑞芳礦工醫院：全天暫停看診一天，急診照常服務。

●台北慈濟醫院：全天暫停看診一天，急診照常服務。

●衛生福利部樂生療養院：上午開設內科、外科各1診，其餘暫停看診，下午、夜診也暫停。急診則維持正常服務。

●國立台灣大學醫學院附設醫院金山分院：全天暫停看診一天，急診照常服務。

●輔仁醫院：上午開設颱風特別門診，及內科、外科各1診，其餘暫停看診，下午、夜診也暫停。急診則維持正常服務。

●土城醫院：全天暫停看診一天，急診照常服務。

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