北市公費流感疫苗接種率六都最低 議員批衛生局找藉口

冬季為流感高峰期，截至12月15日，台北市65歲以上老人、學齡前幼兒及學生的公費流感疫苗接種率，均為六都最低。（資料照）

〔記者林承鴻／台北報導〕冬季為流感高峰，政府鼓勵民眾接種流感疫苗。台北市公費流感疫苗接種率無論是65歲以上老人、學齡前幼兒或學生均為六都最低，衛生局指是因中央以戶籍地統計，且部分長者已自費接種，接種率才會最低，遭藍綠議員批評是推託之詞，指戶籍地不是藉口。衛生局表示，將加強宣導，並持續於社區、校園、捷運站設疫苗接種站。

台北市衛生局說明，疫苗接種是目前對抗流感最有效的預防方式，今年公費流感疫苗10月開打，以65歲以上長者、幼童及高風險族群為施打對象，11月進一步擴大開放50歲以上民眾施打。衛生局表示，台北市截至12月16日公費疫苗使用率已經超過86%，高於全國平均，是六都的第2名，僅次於台南市。

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不過，截至12月15日，台北市65歲以上老人、學齡前幼兒及學生的公費流感疫苗接種率，均為六都最低，衛生局表示因以戶籍地人口統計，且有部分長者已自費施打，接種率才會最低，民進黨議員劉耀仁及國民黨議員秦慧珠均批評是推託之詞，指其他城市也都以同樣方式統計。秦慧珠表示，若真的因為戶籍地影響統計數字，衛生局應向中央爭取換統計方式。劉耀仁則建議衛生局可加強利用民政系統鼓勵民眾打疫苗。

劉耀仁說自己「左流右新」左手打流感疫苗，右手打新冠疫苗，他認為台北市公費流感疫苗接種率六都最低非常丟臉，請衛生局用心一點，指有部分人污名化疫苗，認為衛生局應出面闢謠，提供最便利的施打地點，盡量鼓勵民眾施打。

秦慧珠表示，政府提供免費疫苗但沒接種，等於浪費公帑，她說自己身邊不少長者排斥打疫苗，衛生局應加強宣傳及研議更方便施打方案，例如到診所馬上就能打，或打電話預約等等，要想辦法克服。

衛生局表示，可能有戶籍不在台北，但因工作而就近在台北接種的民眾，目前實際接種數已高於戶籍人數，而部分長者已自費接種，兩者未含在公費疫苗接種統計。衛生局說會針對設籍台北市居民加強通知接種流感疫苗，宣導各醫療院所醫事人員提高接種率，同時也持續辦理社區、校園、機構及捷運等疫苗接種站，提升民眾便利性。

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