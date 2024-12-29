健康網》三高只超標一點點有關係嗎？ 中醫：3臟腑警訊

中醫師提醒，當血液數值「稍微」超出正常範圍時，便進入「三高前期」，這是一個警訊，提醒我們因飲食及生活作息紊亂，已導致臟腑失衡；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健檢數字一片紅，如果三高只超標一點點有關係嗎？陽明馬光中醫診所醫師李昀芝提醒，「三高前期」是警訊，中醫認為，三高相關的代謝症候群，多為痰瘀濕濁體質，與肝、脾、腎失衡有關，倘若前期未治療，遷延日久臟腑受損，恐出現腦中風、 心臟衰竭等心血管疾病，及肝腎病變等併發症。

5指標中3 即代謝症候群

李昀芝指出，當血液數值「稍微」超出正常範圍時，便進入「三高前期」，這是一個警訊，提醒我們因飲食及生活作息紊亂，已導致臟腑失衡，應儘早控制三高前期數值，避免成為真正的三高，與其衍生出的「代謝症候群」。

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「代謝症候群」與三高息息相關，即以下五種指標中，三項或以上超標：過粗腰圍（男性>90公分，女性>80公分）、偏高的血壓、飯前血糖、三酸甘油脂，及偏低的高密度脂蛋白膽固醇。在精緻飲食及生活緊湊的時代，膏粱厚味、缺乏運動、情緒壓力、菸酒過量、家族遺傳等因素，都會導致代謝症候群。

中醫師表示，在精緻飲食及生活緊湊的時代，膏粱厚味、缺乏運動、情緒壓力、菸酒過量、家族遺傳等因素，都會導致代謝症候群；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

代謝症候群進程 中醫分四階段

她說，從中醫角度來看，三高相關的代謝症候群，多為痰瘀濕濁體質，與肝、脾、腎三個臟腑有關，長期壓力導致肝失疏泄，錯誤飲食造成脾胃虛損，年老虛衰出現腎氣虧虛，進而生成痰瘀濕濁等病理產物。

她表示，代謝症候群的進程可分為鬱、熱、虛、損四個階段，初期可使用逍遙散、二陳湯等藥方加減，並搭配足三里穴、豐隆穴、陰陵泉穴、三陰交穴、太衝穴等穴位刺激，來疏肝健脾、祛痰通絡。倘若前期未加以治療，遷延日久則可耗氣傷陰、陰損及陽，甚則久病痰瘀阻絡、臟腑受損，出現腦中風、 心臟衰竭等心血管疾病，及肝腎病變等併發症。

中醫師分享改善三高5穴道。（馬光中醫診所提供）

「上工治未病」遠離藥罐子

李昀芝指出，「上工治未病」簡單說就是「預防勝於治療」，即現代所稱「預防醫學」；中醫首重「防病」而不是治病，在未病之前預防不致已病，才是上工治法。此亦為中醫的最大核心價值，當三高數值出現警訊，應儘早由中醫介入調理體質，透過望聞問切、辨證論治，以平衡五臟六腑，避免數值失控，淪為長期需倚賴藥物的藥罐子。

國健署免費提供40歲至64歲民眾每3年1次，55歲以上原住民及65歲以上民眾每年1次之成人預防保健服務，她建議，民眾平時可善用健檢資源，儘早藉由中醫調理體質，並配合自我飲食「三低一高」（低油、低糖、低鹽、高纖），與生活型態調整，多動少坐、不菸酒、放鬆心情，便可揮別三高前期，逆轉代謝症候群，遠離棘手的併發症！

陽明馬光中醫診所醫師李昀芝。（馬光中醫診所提供）

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