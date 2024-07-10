健康網》高溫「烤」驗慢性病患 腸胃病、糖友4族群愛注意

醫師表示，高溫可能使慢性腸胃道疾病患者食慾不振，症狀加重。高溫也會提升細菌的繁殖速度，讓食物容易腐敗，導致慢性腸胃問題急速惡化；示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全球暖化讓高溫熱浪成為常態，對於慢性病患者來說，高溫帶來的不只是流汗、曬傷，更是對身體的重大考驗。桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志指出，夏天天氣炎熱，心血管疾病患者可能增加心悸、中風發生率，高溫可能影響糖尿病患血糖控制；慢性呼吸系統疾病患者，恐呼吸變困難、氣喘發作，或加劇慢性腸胃道疾病患者症狀。

鄭泓志在臉書粉專「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發文指出，他有幾個長期受慢性腸胃疾病困擾的患者，因為最近天氣炎熱再加上沒有適當補充水分，分別都出現了脫水現象，並且使得腸胃道疾病症狀加重，最後不得不來診所治療。他表示，這些患者往往需要比一般人更需注意身體狀況。

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●心血管疾病患者：因為高溫造成人體血管擴張，再加上夏天出汗過多產生水分蒸發或脫水現象，使血液變得濃稠，可能讓心臟與血管負荷加重；而天氣熱，頻繁進出冷氣房，冷熱不斷交替，也會讓心臟負荷陡升陡降，導致心臟問題，這些都可能增加心悸、中風的發生率。

●糖尿病患者：高溫可能會影響血糖控制。出汗過多會導致脫水，脫水可能會使血糖濃度上升，增加高血糖的風險。此外，糖尿病患者的身體可能對於高溫反應不足，感受不到過熱的警告信號。

●慢性呼吸系統疾病患者：高溫和濕潤的環境，會使呼吸變得困難；而很多人喜歡在高溫時喝冰水，容易增加氣喘發作等問題，這些都會增加慢性呼吸系統疾病患者的症狀。

●慢性腸胃道疾病患者：出汗及水分流失，很容易造成慢性腸胃道疾病患者脫水、電解失失衡。而高溫也可能使這些患者出現食慾不振，症狀加重的問題。此外，高溫也會提升細菌的繁殖速度，讓食物容易腐敗，導致慢性腸胃問題急速惡化。

醫師表示，慢性病患者要經常保持身體水分，多喝水或含有電解質的飲料；情境照。（圖取自photoAC）

防護秘笈一次看

鄭泓志說，因為慢性病患的身體狀況，使他們在高溫下更為脆弱，因此更需要了解夏季該如何防護，包含避免炎熱時段外出，選擇早晨或傍晚出門；保持身體水分，經常喝水或含有電解質的飲料，盡量避免含有咖啡因或酒精的飲料；使用空調或風扇，確保環境保持舒適溫度；不忘記按時吃藥，並經常檢查血壓、血糖等。

並建議穿著輕薄、透氣的衣物；高溫下，食物容易滋生細菌，故要特別留意食物的保存與攝取；避免忽然冷熱交替，當轉移到涼爽的室內或炎熱的室外時，允許身體有時間緩慢適應這些變化；在高溫下，減少劇烈運動，以免身體過度疲勞或脫水。如需運動，可選擇早晨或黃昏較涼爽的時段。

鄭泓志提醒，每個人都需要留意高溫帶來的問題，但對於慢性病患者更需加倍小心。只要採取適當的預防措施，就能夠安然度過炎熱的夏季。

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