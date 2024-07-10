健康網》冷氣風扇直吹半夜易抽筋 醫授4撇步自救沒煩惱

醫師指出，睡前用熱敷或泡腳的方式保暖，再搭配輕輕的按摩，讓緊繃肌肉獲得適當的放鬆，也有助於更好的入睡；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎夏氣溫不斷升高，若晚上沒有電風扇、冷氣，令人難以入眠。不過陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢在臉書粉專「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文提醒，除了吹冷氣，很多人會習慣把電風扇對著腳直吹，這樣容易使體溫降低，大幅提高抽筋率。對此分享4招預防抽筋辦法：腳板回勾伸展、弓箭步伸展、睡前熱敷放鬆以及冷氣循環不直吹。

●腳板回勾伸展：如果睡到一半被抽筋痛醒，這招馬上給它用起來。只要躺在床上，把雙腳伸直，將抽筋的那隻腳板向上延伸，同時往回勾，這樣就能快速舒緩抽筋的疼痛及不適，如果真的痛到無法用力，也可以請家人把腳板往身體方向扳，會感覺到小腿肚緊緊痠痠的，大約停留10秒，重複做5到10次，就能獲得很好的緩解及放鬆。

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●弓箭步伸展：如果感覺腿部有些緊繃，好像快要抽筋的感覺，則可以透過弓箭步伸展的方式來舒緩。首先先找一面合適的牆壁並雙手扶牆，接著雙腳踩穩並做前後式的弓箭步，這時會感覺阿基里斯腱與小腿肌被伸展放鬆，約莫停留15至20秒，再換腳進行即可。

●睡前熱敷放鬆：由於長時間待在溫度較低的冷氣房中，容易讓血液循環不佳，使抽筋發作的風險增加，因此建議，可以在睡前用熱敷或泡腳的方式保暖，再搭配輕輕的按摩，讓緊繃肌肉獲得適當的放鬆，也有助於更好的入睡。

●冷氣循環不直吹：炎炎夏日，很多人喜歡睡覺時把電風扇放在腳底直吹，認為這樣更能保持涼爽，不過這卻更容易讓肌肉不自主收縮，引發抽筋，建議將冷氣調整至約25度，搭配風扇循環轉動，讓整體環境保持在舒適的溫度，也較不容易造成抽筋。

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