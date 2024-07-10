健康網》夏季睡眠時間少20分鐘 日本專家談助眠法

因夜晚時間短等因素，日本人夏季平均睡眠時間比冬季少約20分鐘。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季天氣炎熱且白天時間偏長，容易帶來睡眠障礙。日本的睡眠專家指出，日本人在夏季的平均睡眠時間比冬季少20分鐘；睡眠障礙將帶來健康風險，已成為現代文明病。

日本媒體《關西電視台》報導，淀屋橋睡眠診所（疲れと眠りのクリニック淀屋橋）院長中富泰仁說明，若是工作到深夜，可能會發現：自己即使想睡也很難入眠，或是準時起床。

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另外，廣島國際大學健康科學學院（広島国際大学健康科学部）教授田中英樹說明，夏季夜間時間短，將造成大家睡眠時間比其他季節短：據統計，大眾的平均睡眠時間，12月可達6時15分，但在5至7月連6小時都不到。睡眠品質差將導致健康出問題，例如高血壓或其他常見疾病。

在日本，睡眠品質不夠好的人相當多（包含睡到一半醒來等），而近期高溫更加劇此現象；不僅成人，也有讀國中的青少年因此所苦；因此不少與檢測睡眠品質相關的3C產品，以及睡眠調整計畫應運而生。有人調整日間咖啡因飲料的飲用量，很快就得到改變；也有學生說，將睡前玩遊戲習慣換成聽音樂，以及避免熬夜後，睡眠品質改善，成績也獲得提升。

想保持睡眠品質，田中英樹建議，有泡澡習慣者，可以用攝氏38到40度的溫水泡澡約5到10分鐘；以及睡眠時也會流汗的關係，建議睡前喝一杯水；最後則建議穿著透氣衣服，被褥需具有吸濕性。

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