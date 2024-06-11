陳奕迅中暑》休克暈倒「重摔濺血」！ 國健署教7招自我檢測

陳奕迅昨（10）日下午打網球時，因中暑休克暈倒撞倒下巴，導致腮骨出現骨裂及下巴皮膚破裂，因破裂傷口深至見骨，縫了30多針，將延期重慶站6場演唱會。（資料照）

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沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕陳奕迅目前正進行世界巡迴演唱會，今（11）日經紀公司突公告表示，陳奕迅昨（10）日下午在戶外打網球時，因中暑休克暈倒撞到下巴，導致腮骨出現骨裂及下巴皮膚破裂，因破裂傷口深至見骨，縫了30多針，將延期重慶站6場演唱會。

針對中暑常見症狀，國健署表示，中暑為熱傷害中最嚴重的症狀，因此若出現頭暈、虛弱、肌肉痛、嘔吐、反應變慢、皮膚燙失去意識超過1分鐘時，可能就是中暑了，請立即停下所有正在進行的活動，千萬不要硬撐，以免錯過急救黃金時間。

4種熱傷害症狀 中暑最嚴重

中暑屬熱傷害的一種症狀。國健署說明，熱傷害包含熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑，其中以中暑為最需要小心的症狀，嚴重程度雖然與環境溫度相關，但嚴重程度與患者年紀及既有疾病亦有相關性，因此一一介紹熱傷害會出現的症狀：

●熱痙攣：高濕熱環境下長時間活動時，因流汗過多或在休息時補充過多開水而非電解質溶液（運動飲料），促使體液喪失和體內的鈉、鉀離子濃度相對偏低，致電解質不平衡，身體不自主骨骼肌收縮造成肌肉疼痛，可持續1到3分鐘，容易發生於大腿、小腿與手臂。若痙攣劇烈，甚至會影響腹壁肌肉，應盡快治療。

●熱暈厥：常發生於炎熱環境中長時間站立時，由於皮膚血管擴張幫助散熱，血液在體內重新分配，使大量血液和因久站回流不順的血液，跑到皮膚等周邊血管和四肢，導致腦部血流暫時不足，發生暫時性暈厥。相較於中暑，熱暈厥患者中心體溫多為正常，但若不即時進行相關處置，恐引發更嚴重的中暑。

●熱衰竭：主因是流汗過多，未適時補充水分或電解質，導致血液循環衰竭，常出現大量出汗、疲倦、身體全身無力、頭暈、頭痛、說話喘、血壓降低、臉色蒼白等症狀，患者核心體溫會上升，但很少達到40°C，嚴重時可能會失去知覺，變成中暑。

●中暑：4種症狀最為嚴重，多是熱衰竭未及時發現。可細分2類型，分別為傳統型中暑和勞動型中暑，前者多為缺乏對環境氣溫濕度改變的適應力，常見於老人、小孩、慢性疾病患者；後者則可見於高溫、高熱環境工作者。皮膚因體溫中樞調節功能失常，無法散熱呈乾燙潮紅狀態，出現意識不清且體溫超過40°C，造成中樞神經異常，若不盡速處理恐引發休克、心臟衰竭、心跳停止、多重器官衰竭、橫紋肌溶解等併發症，甚至死亡，死亡機率約30%-80%。

國健署分享中暑自我檢測相關症狀。（圖取自國健署網站）

出現多數症狀恐中暑 應立即停下動作

該如何判斷是否出現中暑？國健署舉例，包括：頭暈、頭痛；虛弱、口乾；肌肉痛、肌肉痙攣；嘔吐2次以上；反應變慢，渾身虛弱不對勁；皮膚燙、體溫高；失去意識超過1分鐘。如果發現出現以上多數症狀，可能就是中暑了，請立即停下所有正在進行的活動，並求救附近的店家、民眾或是打119，千萬不要硬撐，以免錯過急救黃金時間。

國健署提醒，若遇到這些症狀時，最基本的反應、處置，包括：將患者移至陰涼通風處休息、及時補充水分和電解質，以及隨時注意患者狀態，若沒有好轉應立即送醫治療。

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