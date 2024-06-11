陳奕迅中暑》休克重摔害演唱會喊卡！ 防中暑可喝「這些」

陳奕迅經紀公司發出公告表示，陳奕迅在戶外打網球時，因中暑休克暈倒撞倒下巴，導致腮骨出現骨裂及下巴皮膚破裂，一共縫了30多針，將延期重慶站6場演唱會。（資料照）

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不只張學友！陳奕迅也出事了 休克重摔傷口見骨縫30針

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕陳奕迅正進行「FEAR AND DREAMS」世界巡迴演唱會，今（11）日經紀公司卻發出公告表示，陳奕迅昨（10）日下午在戶外打網球時，因中暑休克暈倒撞倒下巴，導致腮骨出現骨裂及下巴皮膚破裂，一共縫了30多針，將延期重慶站6場演唱會。

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營養師嫚嫚於臉書粉專「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」發文分享，預防中暑，除了記得補充水分，也可適當食用富含水分的瓜類蔬菜或水果，藉此補水，如喝冬瓜湯、絲瓜湯、綠豆薏仁湯、番茄汁、無糖麥茶等。

夏日補水做得好 中暑意外自然少

●整日補充─水：飲水量以體重乘以40計算，單次飲水不超過500ml，每1-2小時補充一次，可加入檸檬片增添風味。

●正餐搭配─冬瓜湯／絲瓜湯：瓜類蔬菜含水量豐富，正餐食用可幫助補充水分及電解質，清爽的湯品，炎炎夏日好入口。

●午茶點心─綠豆薏仁湯：綠豆中黃酮類及綠豆蛋白，能保護肝臟、降低發炎反應，清熱解毒；而薏仁中的鉀則能調節體內水分。

●消暑解渴─番茄汁：挑選無添加糖、鹽的番茄汁，藉此攝取抗氧化的茄紅素、維生素C，同時補充電解質鉀，維持水分平衡。

●幫助降溫─無糖麥茶：大麥經烘烤產生呲嗪（pyrazine），有香氣還能促進循環，幫助降低體溫。且不含咖啡因，不影響睡眠。

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