郵輪群聚感染漢他》入境台灣紐籍旅客 4度採檢陰解除列管

▲曾搭乘爆發漢他病毒群聚事件郵輪的紐籍旅客，昨日已完成42天健康監測後解除列管。國內無相關病例，也沒有社區傳播風險。（法新社檔案照）

記者侯家瑜／台北報導

荷蘭洪迪亞斯號郵輪漢他病毒安地斯型群聚事件累計13例病例、3人死亡。

疾管署指出，曾入境台灣的紐籍旅客經42天監測及4次採檢後均為陰性，且未出現相關症狀，已於昨日解除列管。WHO評估事件全球風險等級為低，目前台灣無相關病例，民眾無須過度恐慌。

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國內無社區傳播風險

疾管署副署長曾淑慧指出，該名旅客監測期間未出現發燒、咳嗽、呼吸困難等疑似感染症狀，並於5月14日、5月20日、5月27日及6月3日接受4次採檢，包括漢他病毒安地斯型核酸檢測（PCR）及IgM、IgG抗體檢驗，結果均為陰性。

她表示，個案已完成42天監測期，且檢驗結果皆為陰性，確認對國內社區沒有傳播風險，因此於6月7日解除加強型自主健康管理，並由我國IHR窗口通知WHO及紐西蘭IHR窗口相關結果。

疾管署說明，漢他病毒安地斯型主要流行於南美洲部分地區，是少數曾被發現具有人傳人可能性的漢他病毒型別，因此此次郵輪群聚事件受到各國高度關注。不過，WHO目前評估該事件對全球公共衛生風險等級仍屬低風險。

根據統計，截至6月2日，洪迪亞斯號群聚事件累計通報13例病例，包括11例確診及2例可能病例，其中3人死亡，致死率約23%。目前跨國疫情調查及接觸者追蹤工作仍持續進行，截至5月22日已有超過600名接觸者納入追蹤，其中53%屬高風險接觸者。

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