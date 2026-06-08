減重不只降血壓 還能改善血管健康

▲減重能有效幫助降血壓。 （照片提供／郭志東）

文／郭志東

高血壓與體重過重之間的關係，遠比許多人想像得更密切。臨床上常見病人血壓控制不理想，但只要體重下降幾公斤，血壓數值便明顯改善。事實上，減重不只是外觀改變，更是改善血管健康的重要手段。

下降幾公斤 數值明顯改善

當體重增加，尤其是腹部脂肪堆積時，身體會出現多項變化。首先，脂肪組織本身會分泌發炎物質與荷爾蒙，活化交感神經與腎素—血管張力素系統，使血管收縮、心跳加快，血壓自然升高。

請繼續往下閱讀...

其次，體重上升會增加胰島素阻抗，而胰島素阻抗與鈉離子滯留有關，使身體保留更多水分，進一步提高血容量與血壓。

慢性發炎會造成動脈僵硬

肥胖也會讓血管彈性變差。長期代謝壓力與慢性發炎會造成動脈僵硬，使血管在心臟收縮時無法有效緩衝壓力，收縮壓因此升高。這也是為什麼許多體重過重者常見「上壓偏高」的原因。

研究顯示，對於體重過重的病患，體重每下降1公斤，收縮壓可下降1mmHg。只要減少體重約原本的5%至10%，收縮壓平均可下降約5至10mmHg，對部分患者而言，這樣的效果甚至可媲美1種降壓藥物。

更重要的是，減重帶來的好處不僅限於血壓，同時可改善血糖、血脂與脂肪肝，整體心血管風險大幅下降。

值得注意的是，減重的重點在於「穩定與可長期維持」，而非短時間內劇烈節食。

3方向穩定減重 可長期維持

◎建議從3個方向著手：

●控制總熱量攝取，減少含糖飲料與精緻澱粉。

●增加蔬菜、全穀類與優質蛋白質比例。

●規律運動，每週至少150分鐘中等強度活動，如快走或騎腳踏車。運動本身也能改善血管內皮功能，對降壓有直接助益。

對已經服用降壓藥的病人而言，減重後血壓可能明顯下降，應與醫師討論是否需要調整藥物劑量，避免血壓過低。

簡單來說，體重與血壓之間存在明確的生理連結。減少多餘脂肪，就是降低血管負擔。對高血壓患者而言，減重不是附加選項，而是治療的一部分。只要方向正確、持之以恆，血壓改善往往比想像中更明顯。

（作者為國泰綜合醫院主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法