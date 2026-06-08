自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

減重不只降血壓 還能改善血管健康

2026/06/08 05:30
減重不只降血壓 還能改善血管健康

▲減重能有效幫助降血壓。 （照片提供／郭志東）

文／郭志東

高血壓與體重過重之間的關係，遠比許多人想像得更密切。臨床上常見病人血壓控制不理想，但只要體重下降幾公斤，血壓數值便明顯改善。事實上，減重不只是外觀改變，更是改善血管健康的重要手段。

下降幾公斤 數值明顯改善

當體重增加，尤其是腹部脂肪堆積時，身體會出現多項變化。首先，脂肪組織本身會分泌發炎物質與荷爾蒙，活化交感神經與腎素—血管張力素系統，使血管收縮、心跳加快，血壓自然升高。

其次，體重上升會增加胰島素阻抗，而胰島素阻抗與鈉離子滯留有關，使身體保留更多水分，進一步提高血容量與血壓。

慢性發炎會造成動脈僵硬

肥胖也會讓血管彈性變差。長期代謝壓力與慢性發炎會造成動脈僵硬，使血管在心臟收縮時無法有效緩衝壓力，收縮壓因此升高。這也是為什麼許多體重過重者常見「上壓偏高」的原因。

研究顯示，對於體重過重的病患，體重每下降1公斤，收縮壓可下降1mmHg。只要減少體重約原本的5%至10%，收縮壓平均可下降約5至10mmHg，對部分患者而言，這樣的效果甚至可媲美1種降壓藥物。

更重要的是，減重帶來的好處不僅限於血壓，同時可改善血糖、血脂與脂肪肝，整體心血管風險大幅下降。

值得注意的是，減重的重點在於「穩定與可長期維持」，而非短時間內劇烈節食。

3方向穩定減重 可長期維持

◎建議從3個方向著手：

●控制總熱量攝取，減少含糖飲料與精緻澱粉。

●增加蔬菜、全穀類與優質蛋白質比例。

●規律運動，每週至少150分鐘中等強度活動，如快走或騎腳踏車。運動本身也能改善血管內皮功能，對降壓有直接助益。

對已經服用降壓藥的病人而言，減重後血壓可能明顯下降，應與醫師討論是否需要調整藥物劑量，避免血壓過低。

簡單來說，體重與血壓之間存在明確的生理連結。減少多餘脂肪，就是降低血管負擔。對高血壓患者而言，減重不是附加選項，而是治療的一部分。只要方向正確、持之以恆，血壓改善往往比想像中更明顯。

（作者為國泰綜合醫院主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中