自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

天氣悶濕皮膚紅癢 一週沒改善快就醫

2026/06/08 05:30
天氣悶濕皮膚紅癢 一週沒改善快就醫

▲夏季天氣悶熱潮濕，許多民眾容易出現皮膚困擾，醫師建議，一週未改善就應就醫求助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

近期各地大雨不斷，昨日午後開始又有雨勢來襲，濕度極高再加上悶熱的空氣，不少民眾的皮膚狀況也跟著亮起紅燈，出現發紅、搔癢的情況。台北長庚醫院皮膚部一般皮膚科科主任張雅菁提醒，民眾若出現皮膚異常，且持續一週沒有改善，建議就醫尋求醫師協助。

保持室內溫濕度舒適

近期台灣各地高溫炎熱、降雨不斷，濕度動輒衝破60%，皮膚問題也隨之而來，尤其有些長者不愛開冷氣，皮膚紅腫、出疹、瘙癢樣樣來，更讓家人頭疼不已。張雅菁說，除了常見的汗疹之外，夏季皮膚問題也可能是濕疹、甚至黴菌在作祟，維持皮膚清潔、乾爽，並保持室內溫度與濕度舒適是預防關鍵。

對於有部分民眾習慣自行前往藥局購買藥膏或口服藥物使用，張雅菁提醒，民眾購買此類藥物前，務必詢問藥師相關建議，以口服藥物為例，市售成藥有些含有抗組織胺成分，雖安全疑慮不大，但服用後容易嗜睡，需要特別注意用藥時間。

藥品只能緩解 治標不治本

張雅菁也提到，有些民眾可能會想使用類固醇等藥物解決皮膚問題，但此類成分的藥品大多屬於處方用藥，需要經過醫師判斷後開立，而多數的疹子用藥1週後通常就會改善，民眾若自行用藥後，發現情況沒有持續好轉，或出現症狀反覆等，建議尋求醫師協助。

藥師楊家瑋則指出，容易在夏季出現皮膚過敏、出疹的民眾，出門在外可以使用不含酒精的濕紙巾拭去汗水，並使用毛巾等把皮膚擦乾，待返家後直接洗澡、確實清潔，若仍出現皮膚紅腫、瘙癢的情況，可以先嘗試幫皮膚降溫、儘快清潔皮膚表面，且注意千萬不要抓撓，以免造成皮膚進一步損傷，如果實在無法緩解，必要時也可以使用藥物幫助緩解症狀。

楊家瑋強調，想在夏季確保皮膚安然無恙，溫和的清潔是關鍵，尤其皮膚敏感者更要注意挑選減少添加物的清潔用品，否則使用再多藥品緩解症狀都只是治標不治本。

挑選減少添加物清潔用品

即使單次症狀緩解也不能掉以輕心，若後續仍反覆有類似情況發生，建議尋求醫師協助、釐清病灶，否則放任皮膚長期發炎，不只影響外觀，更可能忽略細菌感染等其他潛在問題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中