天氣悶濕皮膚紅癢 一週沒改善快就醫

▲夏季天氣悶熱潮濕，許多民眾容易出現皮膚困擾，醫師建議，一週未改善就應就醫求助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

近期各地大雨不斷，昨日午後開始又有雨勢來襲，濕度極高再加上悶熱的空氣，不少民眾的皮膚狀況也跟著亮起紅燈，出現發紅、搔癢的情況。台北長庚醫院皮膚部一般皮膚科科主任張雅菁提醒，民眾若出現皮膚異常，且持續一週沒有改善，建議就醫尋求醫師協助。

保持室內溫濕度舒適

近期台灣各地高溫炎熱、降雨不斷，濕度動輒衝破60%，皮膚問題也隨之而來，尤其有些長者不愛開冷氣，皮膚紅腫、出疹、瘙癢樣樣來，更讓家人頭疼不已。張雅菁說，除了常見的汗疹之外，夏季皮膚問題也可能是濕疹、甚至黴菌在作祟，維持皮膚清潔、乾爽，並保持室內溫度與濕度舒適是預防關鍵。

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對於有部分民眾習慣自行前往藥局購買藥膏或口服藥物使用，張雅菁提醒，民眾購買此類藥物前，務必詢問藥師相關建議，以口服藥物為例，市售成藥有些含有抗組織胺成分，雖安全疑慮不大，但服用後容易嗜睡，需要特別注意用藥時間。

藥品只能緩解 治標不治本

張雅菁也提到，有些民眾可能會想使用類固醇等藥物解決皮膚問題，但此類成分的藥品大多屬於處方用藥，需要經過醫師判斷後開立，而多數的疹子用藥1週後通常就會改善，民眾若自行用藥後，發現情況沒有持續好轉，或出現症狀反覆等，建議尋求醫師協助。

藥師楊家瑋則指出，容易在夏季出現皮膚過敏、出疹的民眾，出門在外可以使用不含酒精的濕紙巾拭去汗水，並使用毛巾等把皮膚擦乾，待返家後直接洗澡、確實清潔，若仍出現皮膚紅腫、瘙癢的情況，可以先嘗試幫皮膚降溫、儘快清潔皮膚表面，且注意千萬不要抓撓，以免造成皮膚進一步損傷，如果實在無法緩解，必要時也可以使用藥物幫助緩解症狀。

楊家瑋強調，想在夏季確保皮膚安然無恙，溫和的清潔是關鍵，尤其皮膚敏感者更要注意挑選減少添加物的清潔用品，否則使用再多藥品緩解症狀都只是治標不治本。

挑選減少添加物清潔用品

即使單次症狀緩解也不能掉以輕心，若後續仍反覆有類似情況發生，建議尋求醫師協助、釐清病灶，否則放任皮膚長期發炎，不只影響外觀，更可能忽略細菌感染等其他潛在問題。

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