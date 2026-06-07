腳腫先別當腎臟病 心臟功能也要注意

▲三總心臟血管外科主治醫師柯宏彥提醒，出現喘、腳腫、容易疲倦等症狀，切勿以為只是年紀大或體力變差，應盡早接受檢查，避免錯過治療時機；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

▲三總心臟血管外科主治醫師柯宏彥提醒，若出現喘、腳腫及「心有餘而力不足」等症狀，應盡速就醫檢查。（記者羅碧攝）

許多人出現腳腫、喘不過氣或容易疲倦時，往往以為是老化或腎臟出問題，但醫師提醒，這些症狀背後也可能隱藏心臟衰竭危機！

三軍總醫院移植醫學部主任、心臟血管外科主治醫師柯宏彥表示，心臟衰竭是一項常被忽略的重大健康議題，患者5年存活率甚至比部分癌症還差，若出現喘、腳腫及「心有餘而力不足」等症狀，應盡速就醫檢查。

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出現「心有餘而力不足」等症狀盡速就醫

由三軍總醫院心臟血管外科、移植醫學部及台灣胸腔及心臟血管外科學會共同舉辦的「2026國際急性機械循環輔助高峰會暨工作坊」，6日至7日在三總登場，邀集美國、日本、新加坡及澳洲等國心臟醫學專家來台交流，並安排實地動物實驗手術訓練，吸引亞洲多國醫師參與。

柯宏彥指出，台灣已進入超高齡社會，心臟衰竭患者持續增加，但民眾對疾病認識仍不足。許多患者出現腳腫時，第一時間想到的是腎臟疾病，卻忽略可能是心臟功能惡化所致。若心臟無法有效將血液輸送至全身，體液容易滯留在下肢，導致水腫，也可能伴隨呼吸喘、活動力下降等症狀。

他表示，心臟衰竭並非無法治療，關鍵在於及早發現病因。例如冠狀動脈阻塞可透過支架或冠狀動脈繞道手術改善；瓣膜退化則可透過瓣膜修補或置換治療。若拖延到末期心臟衰竭，可能必須仰賴葉克膜或其他機械循環輔助設備維持生命。

柯宏彥說，除了大家熟知的葉克膜外，目前已有更先進的心室輔助器，部分設備甚至被稱為「半人工心臟」，可協助末期心衰竭患者維持循環功能，爭取接受心臟移植或等待心臟恢復的機會。未來相關技術也正朝全人工心臟方向發展。

他提醒，預防心臟衰竭最重要仍是控制高血壓、高血糖及高血脂等三高危險因子，若出現喘、腳腫、容易疲倦等症狀，切勿以為只是年紀大或體力變差，應盡早接受檢查，避免錯過治療時機。

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