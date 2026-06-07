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心悸頭暈脫水 高溫恐加劇甲亢症狀

2026/06/07 05:30
心悸頭暈脫水 高溫恐加劇甲亢症狀

▲近期出現明顯怕熱、心跳加快、失眠、情緒不穩或容易疲勞等情況，也應留意是否與甲狀腺功能變化有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

高溫炎熱的天氣讓人汗流浹背、心浮氣躁，更可能加劇甲狀腺機能亢進患者的症狀，若出現持續心悸、頭暈、呼吸急促、全身無力，甚至意識不清等症狀，應儘速就醫，以免延誤治療。

長期處於高代謝狀態 怕熱易焦躁

翰鳴堂中醫診所中醫師周宗翰表示，甲狀腺負責調控人體新陳代謝，當甲狀腺激素分泌過多時，身體長期處於高代謝狀態，患者常出現怕熱、多汗、心悸、手抖、情緒焦躁、失眠及體重下降等症狀。

夏季氣溫升高後，人體需消耗更多能量散熱，對甲狀腺亢進患者而言，猶如原本高速運轉的引擎再被加速，容易出現心跳加快、胸悶、疲倦及頭暈等情況。臨床上也常有患者反映，夏天較容易煩躁、失眠，稍微活動就喘，甚至整天感覺心臟跳得特別快。

而甲狀腺亢進患者本就容易流汗，若長時間處於高溫環境工作或運動，大量流失水分後，可能引發脫水及電解質失衡，甚至增加中暑風險。

從中醫觀點來看，甲狀腺亢進患者多屬「陰虛內熱」體質，中醫治療除協助調整體質外，也會針對心悸、失眠、焦躁、多汗及疲勞等症狀進行調理，幫助身體恢復平衡。部分患者在接受治療後，睡眠品質及情緒狀況獲得改善，對高溫環境的耐受度也有所提升。

應避免長時間曝曬 適度補充水分

他建議，甲狀腺亢進患者夏季應避免長時間曝曬，尤其正午高溫時段應減少戶外活動，並適度補充水分；同時維持規律作息、避免熬夜，有助降低自律神經亢奮，減少心悸、焦慮及失眠等症狀惡化。

此外，民眾若近期出現明顯怕熱、心跳加快、情緒不穩或容易疲勞等情況，不應單純歸因於天氣炎熱，應留意是否與甲狀腺功能變化有關，必要時，及早就醫檢查。

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