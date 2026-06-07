自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

精子有「代謝記憶」! 台大研究男性肥胖影響下一代

2026/06/07 05:30

▲台大動物科學技術學系助理教授黃謙研究團隊，揭示父代肥胖的跨世代遺傳機制；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲台大動物科學技術學系助理教授黃謙研究團隊，揭示父代肥胖的跨世代遺傳機制；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林曉雲／台北報導

胖爸易有胖小孩？全球肥胖問題日益嚴重，根據世界衛生組織（WHO）統計，全球已有超過10億人屬於肥胖人口。過去研究多聚焦於母體健康對下一代的影響，但台大動物科學技術學系助理教授黃謙研究團隊的最新發現，男性肥胖不僅影響自身的健康，還可能透過精子中的表觀遺傳物質，進一步影響下一代的代謝功能與脂肪組織的健康。

「父親肥胖遺傳影響子代」登國際期刊

隨著肥胖人口持續增加，後代健康是否受到親代生活型態的影響，成為近年醫學研究的重要課題。研究團隊指出，父代的健康狀況是否會透過生殖細胞影響下一代，近年逐漸受到關注，但相關機制仍有待釐清。

黃謙研究團隊利用小鼠模型發現，肥胖雄性小鼠繁育出的第一代子代，其副睪白脂肪組織中的粒線體呼吸鏈相關基因表現明顯下降，進而出現代謝功能異常，且相關特徵與肥胖父代相當類似。

研究進一步發現，肥胖會誘發精子中let-7家族微小RNA表現增加。研究團隊分析指出，let-7會抑制關鍵酵素DICER1的表現，而DICER1與脂肪細胞在肥胖壓力下維持正常功能及粒線體的穩定性有關。

為驗證兩者之間的關聯性，研究團隊將模擬肥胖精子濃度的let-7直接顯微注射進健康的受精卵。結果發現，發育而成的小鼠即使維持正常飲食，仍出現葡萄糖耐受不良及脂肪組織粒線體相關基因受損現象，成功重現父代肥胖所造成的遺傳表徵。

研究團隊也分析人類精液樣本，結果顯示，男性透過生活型態改變、成功減重後，精子中的hsa-let-7表現量也隨之下降，顯示let-7在人類精子表觀基因組及胚胎發育過程中，同樣扮演重要的角色。

為代謝症候群跨世代防治提供新研究方向

黃謙團隊指出，飲食與體重等後天環境因素，可能將「代謝記憶」寫入精子的表觀遺傳資訊中，並透過跨世代方式影響下一代的健康。這項研究揭示父代肥胖影響子代代謝健康的分子機制，也為代謝症候群跨世代防治提供新的研究方向，研究成果於今年2月發表於國際期刊《Nature Communications》（自然通訊）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中