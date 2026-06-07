精子有「代謝記憶」! 台大研究男性肥胖影響下一代

▲台大動物科學技術學系助理教授黃謙研究團隊，揭示父代肥胖的跨世代遺傳機制；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林曉雲／台北報導

胖爸易有胖小孩？全球肥胖問題日益嚴重，根據世界衛生組織（WHO）統計，全球已有超過10億人屬於肥胖人口。過去研究多聚焦於母體健康對下一代的影響，但台大動物科學技術學系助理教授黃謙研究團隊的最新發現，男性肥胖不僅影響自身的健康，還可能透過精子中的表觀遺傳物質，進一步影響下一代的代謝功能與脂肪組織的健康。

「父親肥胖遺傳影響子代」登國際期刊

隨著肥胖人口持續增加，後代健康是否受到親代生活型態的影響，成為近年醫學研究的重要課題。研究團隊指出，父代的健康狀況是否會透過生殖細胞影響下一代，近年逐漸受到關注，但相關機制仍有待釐清。

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黃謙研究團隊利用小鼠模型發現，肥胖雄性小鼠繁育出的第一代子代，其副睪白脂肪組織中的粒線體呼吸鏈相關基因表現明顯下降，進而出現代謝功能異常，且相關特徵與肥胖父代相當類似。

研究進一步發現，肥胖會誘發精子中let-7家族微小RNA表現增加。研究團隊分析指出，let-7會抑制關鍵酵素DICER1的表現，而DICER1與脂肪細胞在肥胖壓力下維持正常功能及粒線體的穩定性有關。

為驗證兩者之間的關聯性，研究團隊將模擬肥胖精子濃度的let-7直接顯微注射進健康的受精卵。結果發現，發育而成的小鼠即使維持正常飲食，仍出現葡萄糖耐受不良及脂肪組織粒線體相關基因受損現象，成功重現父代肥胖所造成的遺傳表徵。

研究團隊也分析人類精液樣本，結果顯示，男性透過生活型態改變、成功減重後，精子中的hsa-let-7表現量也隨之下降，顯示let-7在人類精子表觀基因組及胚胎發育過程中，同樣扮演重要的角色。

為代謝症候群跨世代防治提供新研究方向

黃謙團隊指出，飲食與體重等後天環境因素，可能將「代謝記憶」寫入精子的表觀遺傳資訊中，並透過跨世代方式影響下一代的健康。這項研究揭示父代肥胖影響子代代謝健康的分子機制，也為代謝症候群跨世代防治提供新的研究方向，研究成果於今年2月發表於國際期刊《Nature Communications》（自然通訊）。

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