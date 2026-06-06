驚悚！ 7旬翁午睡痛醒 竟是「喇牙」鑽眼

▲患者的右眼內有1隻節肢動物和一團米黃色如卵囊的圓狀物，事後證實為俗稱喇牙的白額高腳蛛。（洪啟庭提供）

記者許麗娟／高雄報導

▲男子午睡時感覺臉上有異物而拍打，未料卻被俗稱喇牙的白額高腳蛛跑入眼中。（洪啟庭提供）

70歲陳姓男子上個月初午睡時，覺得臉頰上有異物，他張眼瞬間以手用力往臉上一拍，卻突然覺得右眼刺痛、有嚴重異物感，眼睛幾乎睜不開，醫師檢查時，發現他的眼內有一坨不知名的生物和白綠色分泌物，夾出後一看，驚見是1隻已經死掉的「喇牙」。

毒性低 仍須慎防蜂窩性組織炎

高雄達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，當時翻開陳男的下眼瞼時，發現有一坨疑似節肢動物和一團米黃色的圓狀物體，而且緊拉著下睫毛，他用小棉籤將其轉動，才看清楚是1隻身體黑褐色、長腳的蜘蛛。

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取出後，經過3位昆蟲系學者鑑定為「白額高腳蛛」，又俗稱喇牙、高腳蜘蛛，因侵入眼內造成結膜充血與毛囊炎，所幸1週後已改善，視力未受損。

洪啟庭說，小時候常聽長輩告誡「看到喇牙不要去打牠，否則牠會撒尿，被噴到皮膚就會爛掉！」其實喇牙不會從空中撒尿，排泄物也不具腐蝕性，更不會主動攻擊人類。

陳男是因為整隻喇牙跑進右眼，自衛而釋放神經毒素，不過毒性低、劑量也極少，甚至比蜜蜂還要弱，但也可能誘發蜂窩性組織炎，仍應謹慎。

洪啟庭說，喇牙是可幫助清除蚊蟲與蟑螂的益蟲，5至9月春、夏兩季因蟑螂及蚊蟲活動頻繁，喇牙的能見度與繁殖率也會大幅提升；喇牙因為體形大，民眾看到會覺得嚇人，但喇牙看到人大多會快速閃躲，像陳男這樣正好掉入眼內極為罕見，一旦被咬傷，正確做法是先以清水沖洗傷口、冰敷止痛，並且立即就醫。

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