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男大生咳嗽高燒就醫 竟是肺膿瘍引發血栓

2026/06/06 05:30
男大生咳嗽高燒就醫 竟是肺膿瘍引發血栓

▲扁桃腺隱窩容易成為細菌的溫床；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／温惟昇）

文／温惟昇

男大生咳嗽高燒就醫 竟是肺膿瘍引發血栓

▲男大生以為只是感冒喉嚨痛，竟引發致命血栓；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／温惟昇）

22歲的林同學是大學田徑隊選手，平常強壯的像頭牛。2週前他有些感冒症狀，起初以為只是熬夜，免疫力下降，自行服用感冒藥。1週後喉嚨劇痛、高燒不退，因胸悶、呼吸急促被送至急診。

確診罕見致命「雷米爾氏症候群」

林同學被檢查出肺部膿瘍，緊急轉往加護病房，追查後發現左側頸靜脈血栓，血液培養出現「壞死梭桿菌」感染，證實是罕見而致命的「雷米爾氏症候群」。

林同學接受高劑量抗生素與抗凝血劑治療，數週後才脫離險境。所幸血栓未擴散至腦部或心臟，否則後果不堪設想。

扁桃腺在兒童時期是重要的免疫器官，負責辨識並抵抗口、鼻入侵的病原體。但隨年齡增長，其免疫功被脾臟與淋巴結取代，反而可能因表面的「隱窩」構造藏污納垢，成為細菌反覆滋生的溫床。一旦細菌穿透扁桃腺侵犯周圍組織，輕則形成膿瘍，重則如前述案例引發敗血性血栓，死亡率高達5-18%。

◎出現下列狀況時，扁桃腺已失去原本功能，反倒形成威脅健康的不定時炸彈：

●反覆性發炎：每年發炎頻率達3或4次以上；或曾出現扁桃腺周圍膿瘍、深頸部感染等嚴重併發症。

●阻塞呼吸道：成人如打鼾、白天嗜睡或確診睡眠呼吸中止症，切除扁桃腺為手術治療時，最常採取的方式之一；扁桃腺肥大更是兒童睡眠呼吸中止症的主要元凶之一，長期缺氧會影響生長發育、學習專注力與引發暴牙。

●不對稱性肥大：若左、右扁桃腺大小明顯不一，或單側出現潰瘍、硬塊、或不規則變化，須高度警覺淋巴瘤、扁桃腺癌等惡性腫瘤的可能，應取樣送檢病理化驗，以免延誤治療黃金期。

留意扁桃腺感染3大不定時炸彈

過去扁桃腺手術多採傳統切除或電燒，容易因高溫燙傷，術後劇痛常持續3-4週。故有低溫電漿刀、冷觸汽化改善熱傷害的問題。

2025年甫通過衛福部核可的「扁桃腺同步切割凝集儀」，是目前唯一專為扁桃腺設計，可免除額外電燒止血的熱傷害的手術刀。除傷口疼痛大幅減少，與低溫電漿刀相比，又更加提升止血能力、更低的術後出血機率以及最短的手術時間，但健保並未給付此項治療，需自費。

（作者為中山醫學大學附設醫院耳鼻喉部主治醫師）

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