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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

聽骨重建手術 耳鳴男重獲新聲

2026/06/05 05:30

聽骨重建手術 耳鳴男重獲新聲

▲顳骨高解析度電腦斷層顯示，右耳聽小骨缺損（左圖） 對照左耳正常聽小骨（右圖）。
（王懋哲提供）

記者蔡愷恆／台北報導

1名男病患長年飽受中耳炎與耳鳴聲之苦，經透過手術方式重建「聽骨傳導鏈」後，右耳傳導性聽障完全消失，聽力閾值已與左耳幾乎相同，重獲清晰的「新聲」。

北市聯醫提到，一名30多歲男性，幼兒時期曾飽受多次中耳炎之苦，並長期伴隨右側耳鳴。近2年發現耳鳴聲越來越大且右耳聽力有逐漸下降趨勢，嚴重影響日常生活，去年底轉診至北市聯醫仁愛院區耳鼻喉科院長王懋哲門診就醫。

自身耳珠軟骨 替代缺損聽骨

王懋哲透過耳鏡檢查後，發現病人右側耳膜異常，進一步聽力檢查，發現右耳「傳導性聽障」閾值高達58分貝，「氣骨導差」達30-55分貝。隨後利用顳骨高解析度電腦斷層檢查，結果顯示右耳聽骨鏈異常，隨即安排入院手術治療。

王懋哲表示，手術過程中，確認患者的聽小骨缺損（砧骨長突及鐙骨上部結構）後，為了兼顧安全性與排斥反應，於是以患者自身的耳珠軟骨作為植體替代缺損的聽骨，成功重建聽骨傳導鏈，手術後，外觀僅有耳道內與耳屏上2公分小傷口。

王懋哲說，患者在手術後，休養2個月，待傷口癒合、完全移除耳道止血棉後，右耳聽力已與左耳無異。聽力檢查顯示，他的右耳傳導性聽障也完全消失，聽力閾值已與左耳幾乎相同，糾纏病人多年的耳鳴聲更是完全消失，讓病人重獲清晰的「新聲」。

王懋哲提醒，民眾若發現有耳鳴或聽力退化等困擾，建議盡早至耳鼻喉科進行專業檢查，由醫師評估不同的聽力障礙類型，並接受最適合的治療。

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