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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

高溫傷身也傷腎 醫：尿少、尿色變深勿輕忽

2026/06/05 05:30

▲熱傷害初期常見症狀包括頭暈、口渴、疲倦、全身無力等，若未及時補充水分，可能影響心臟、腎臟等重要器官功能；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲熱傷害初期常見症狀包括頭暈、口渴、疲倦、全身無力等，若未及時補充水分，可能影響心臟、腎臟等重要器官功能；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

近日高溫持續，熱傷害風險升高。醫師提醒，熱傷害不僅可能造成頭暈、噁心等症狀，若大量流汗導致脫水，還可能引發急性腎損傷。民眾若發現尿量減少、尿液顏色變深或全身無力等情況，應提高警覺，及早補充水分及就醫。

國泰醫院腎臟內科醫師傅俊霖表示，熱傷害初期常見症狀包括頭暈、口渴、疲倦及全身無力等，嚴重時則可能影響心臟、腎臟等重要器官。由於腎臟需要充足水分與血流維持正常運作，當身體因高溫流汗過多而脫水時，腎臟灌流不足，就可能導致急性腎衰竭。

嚴重脫水 恐導致急性腎衰竭

他指出，急性腎損傷除了可能出現頭暈、噁心、食慾不振外，也常伴隨尿量減少、尿液顏色變深等警訊。若情況進一步惡化，甚至可能引發橫紋肌溶解症，造成肌肉細胞受損，釋放出的肌肉酵素進入血液後會進一步傷害腎臟，患者可能出現肌肉痠痛、全身無力，甚至排出咖啡色尿液。

哪些人是熱傷害高風險族群？傅俊霖表示，長者以及患有高血壓、心臟病、慢性腎臟病、肝硬化等慢性疾病患者，由於身體調節水分能力較差，較容易因高溫出現脫水。尤其服用利尿劑的高血壓或心臟病患者，在炎熱天氣下更容易流失水分，應特別留意補水，及避免長時間曝曬。

至於喝水量該如何拿捏？傅俊霖建議，一般民眾每日可依體重（公斤）乘以30（毫升）估算所需水量，並分次補充；戶外工作者或大量流汗者可視情況增加。

補水以白開水最佳，不建議以含糖飲料或手搖飲取代。此外，也應避免短時間大量灌水，以免增加心臟及腸胃負擔，尤其心衰竭患者更須留意。

傅俊霖提醒，預防熱傷害最重要的是避免在正午高溫時段長時間待在戶外，並做好防曬、適時休息與規律補充水分。若出現尿量減少、尿液顏色變深、持續頭暈、噁心或意識不清等症狀，應盡快就醫，以免造成腎臟及其他器官損傷。

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