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追蹤38天無症狀 漢他郵輪滯台乘客 6/7可出關

2026/06/03 05:30

▲漢他病毒郵輪群聚事件傳出好消息，台灣追蹤個案6月7日可望解除健康管理。（法新社）

▲漢他病毒郵輪群聚事件傳出好消息，台灣追蹤個案6月7日可望解除健康管理。（法新社）

記者侯家瑜／台北報導

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」爆發漢他病毒安地斯型群聚事件後，一名入境台灣的紐西蘭籍旅客接受採檢及2次抽血追蹤，結果均為陰性。疾管署表示，個案全程未出現症狀，目前已觀察至第38天，若持續健康無異狀，6月7日即可解除健康管理。

2次抽血檢驗 結果皆陰性

疾管署長羅一鈞表示，由於安地斯型漢他病毒最長潛伏期可達42天，疾管署依國際建議，自5月15日起對個案實施加強型自主健康管理，並於後續2週安排2次抽血檢驗，結果同樣皆為陰性。

他指出，個案暴露日自4月25日下船起算，截至6月2日已進入第38天觀察期。若至6月6日午夜前均未出現發燒、呼吸道症狀或其他不適，6月7日凌晨即可正式解除健康管理。由於個案追蹤期間健康狀況穩定，無須進一步醫療處置。

安地斯型 最長潛伏期42天

羅一鈞表示，此次郵輪群聚事件受到國際高度關注，台灣也是全球29個協助追蹤接觸者的國家之一。待個案完成42天監測期後，疾管署將發布正式新聞稿說明結果，並同步通知紐西蘭政府及相關國際單位。

根據世界衛生組織（WHO）資料，此次群聚事件，截至5月27日累計13例病例，包括11例確診、2例可能病例，其中3人死亡。全球已有32個國家及地區追蹤超過600名接觸者。WHO評估，此事件對全球公共衛生風險仍屬低度風險。

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