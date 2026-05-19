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吃不下更需警覺 6成新發失智個案「食慾下降」

2026/05/19 05:30
吃不下更需警覺 6成新發失智個案「食慾下降」

▲新營醫院引進NPI-Q（神經精神量表簡易版）系統性評估，將過去家屬容易忽略風險的變化數據化。（新營醫院提供）

記者劉婉君／台南報導

吃不下更需警覺 6成新發失智個案「食慾下降」

▲莊毓民醫師提醒，當長輩碗裡剩下的飯菜越來越多時，應提高警覺，及早接受專業評估。（新營醫院提供）

衛生福利部新營醫院失智症共同照護中心最新統計，100名新診斷失智症個案中，有高達60%出現食慾下降。新營醫院院長莊毓民提醒，失智症的早期表現，往往不是記憶力退化，從臨床角度來看，飲食行為的改變，極可能是失智症最早期的行為訊號之一，當發現長輩碗裡的剩飯菜越來越多時，應提高警覺，及早接受專業評估。

大腦功能退化 勿當正常老化

莊毓民表示，失智症早期影響的不僅是記憶力，更是整體大腦功能網絡的退化，包括飢餓與食慾的調控中樞、情緒穩定系統與行為動機、社交反應與日常生活執行能力。「吃變少」背後反映的是大腦功能的整體改變，而非單純胃口問題，若未及早處理，可能導致營養不良、肌少症，進而加速病程惡化並增加照護壓力。

莊毓民指出，對於食量明顯減少、變得挑食或飲食偏好改變、用餐速度變慢、偶爾拒絕進食等飲食行為改變，多數家屬初期並未察覺或視為是正常老化，為了協助家屬將這些「看得到變化，但看不出風險」的隱形症狀轉化為可追蹤的醫療數據，新營醫院導入NPI-Q（神經精神量表簡易版）系統性評估。

根據「失智風險雷達圖」顯示，失智症早期其實是一組行為症狀群，「食慾下降與進食改變」數值接近3.0，呈現極高頻率，是最關鍵的早期預警指標，食慾問題也常與冷漠、焦慮、易怒及睡眠障礙同時出現。莊毓民說，透過NPI-Q與風險雷達圖，醫療團隊可提早辨識患者易被忽略的早期行為變化，建立跨層級的照護模式，整合醫療、家庭與社區端的介入資源。

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