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「肺纖維化」咳、喘別輕忽 醫︰早治療 守住呼吸功能

2026/05/19 05:30
「肺纖維化」咳、喘別輕忽 醫︰早治療 守住呼吸功能

▲肺纖維化俗稱「菜瓜布肺」，因肺部組織變厚、變硬如菜瓜布般而得名。（中醫大新竹附醫提供）

記者廖雪茹／新竹報導

「肺纖維化」咳、喘別輕忽 醫︰早治療 守住呼吸功能

▲吳宣鋒醫師指出，肺纖維化是肺部無數微小肺泡因慢性發炎、感染或自體免疫疾病等因素，導致肺泡壁逐漸增厚、纖維化，失去原有彈性與氣體交換功能。（記者廖雪茹攝）

80歲老翁抽菸半世紀，1年來常感喘吁吁，近1個月更不停咳嗽，且症狀越來越明顯，就醫檢查後醫師診斷為「肺纖維化」；老翁經過2年的藥物治療，雖然肺已經纖維化無法完全恢復肺功能，但減緩肺活量下降的速度，從每年流失約20%至30%，降低至約5%至10%，喘的情況逐漸改善，體力也慢慢恢復。

「肺纖維化」咳、喘別輕忽 醫︰早治療 守住呼吸功能

▲若出現3週以上的慢性咳嗽、活動易喘、體力明顯下降等症狀，應儘早就醫評估；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔暨重症科醫師吳宣鋒提醒，肺纖維化俗稱「菜瓜布肺」是一種慢性、進行性且不可逆的嚴重肺部疾病，因肺部組織變厚、變硬如菜瓜布般而得名。肺部無數微小肺泡因慢性發炎、感染或自體免疫疾病等因素，導致肺泡壁逐漸增厚、纖維化，失去原有彈性與氣體交換功能。

吳宣鋒說明，肺纖維化也像「火」一樣，引用中醫概念的發炎、燥熱，主要源於肺部長期受損導致慢性發炎。健康的肺泡應該柔軟且富有彈性，一旦纖維化後，會變得乾燥且僵硬，影響氧氣進入血液，長期下來恐導致呼吸困難甚至缺氧。

嚴重恐仰賴呼吸器、移植手術

若未及時治療，肺纖維化可能進展至末期，患者會出現嚴重呼吸困難，甚至需仰賴氧氣或呼吸器維生。部分患者最終可能需接受肺移植手術。肺纖維化也是肺癌的風險因子，需定期追蹤檢查。

吳宣鋒指出，肺纖維化成因多元，若與自體免疫疾病相關，會透過類固醇或生物製劑控制原發疾病；若為原因不明的特發性肺纖維化，已有抗纖維化藥物可延緩病情惡化。

避粉塵、不吸菸 減少風險

吳宣鋒提醒，長期暴露於粉塵環境的族群，如礦工、建築拆除業、裝潢業等，屬於高風險族群，應做好個人防護，佩戴口罩以減少粉塵吸入。同時，吸菸者也是高危險群，應盡早戒菸以降低肺部傷害。

吳宣鋒表示，對於慢性咳嗽與呼吸不適患者，會先安排胸部X光與肺功能等基礎檢查；若出現異常，則進一步做電腦斷層檢查。呼籲若出現3週以上的慢性咳嗽、活動易喘、體力明顯下降等症狀，應儘早就醫評估。透過早期診斷與持續治療，雖無法逆轉肺纖維化，但可有效延緩惡化，守住基本的呼吸功能與生活品質。

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