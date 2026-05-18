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親子居家例行活動 就是最好的語言發展治療

2026/05/18 05:30
親子居家例行活動 就是最好的語言發展治療

▲洗手、吃飯、穿衣、收拾物品或接送上下學，都是孩子學習語言的重要場域；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／林螢榆

「老師，我們工作都好忙，回到家還要煮飯、幫孩子洗澡、做家事，真的擠不出時間陪玩或讀繪本，這樣孩子的發展會不會落後？」這樣的焦慮是許多雙薪家庭家長的共同心聲。

接收視覺與聽覺 有助理解詞彙

語言發展確實與家庭互動品質密切相關，研究指出，約有6-10%的學齡前兒童可能面臨語言發展遲緩風險，而日常互動不足是重要影響因素之一。然而，語言學習並不一定需要額外安排時間或購買教材，關鍵在於「如何互動」，而非單純「花多少時間」。

生活中每一個看似平凡的「居家例行活動」，如洗手、吃飯、穿衣、收拾物品或接送上下學，都是孩子學習語言的重要場域，這些活動具有固定流程與高度重複的特性，能自然創造大量語言練習機會。

在真實情境中，孩子同時接收視覺與聽覺線索，更有助於理解詞彙、建立語意連結，讓語言學習貼近生活經驗，也更容易內化運用。家長在日常互動中可掌握4項原則，以提升語言刺激品質。

掌握4原則 提升語言刺激品質

●以「描述」取代不斷提問，透過實況轉播說出正在發生的事情。

●以「等待」取代催促，在對話中適度留白約3-5秒，讓孩子有時間理解與表達。

●以「示範」取代直接糾正，當孩子表達不完整時，提供正確語句作為參考。

●運用「+1策略」，在孩子原有表達基礎上增加1至2個詞，逐步擴展句型與詞彙。

此外，也可從日常情境延伸6大語言面向，包括名詞（如身體部位、物品）、動作（洗、擦、拿）、形容詞（熱熱的、濕濕的）、所有關係（我的、你的）、方位概念（裡面、旁邊），以及簡單的引導式提問（還要嗎？在哪裡？）。

以洗澡為例，孩子在熟悉且重複的情境中，能反覆聽見並練習這些詞彙，有助於穩定累積語言能力。

透過善用居家例行活動，家長不需額外增加負擔，也能將每天數次的生活互動，轉化為高品質的語言學習時光。在熟悉且具安全感的環境中，孩子能在反覆經驗中逐步累積能力，讓家中的每一刻，都成為支持語言發展的重要契機。

語言發展遲緩若未及早發現與介入，可能影響後續學習表現、自信心及人際互動。

一般而言，若孩子在2歲後，仍無法組合簡單詞語，或3歲後，仍難以使用簡單句子或進行基本對話，建議盡早尋求專業評估與語言治療協助。

（作者為新北市立土城醫院復健科語言治療師）

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