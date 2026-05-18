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「伊波拉」疫情再起 非洲2國列旅遊警示
記者侯家瑜／台北報導
世界衛生組織（WHO）宣布剛果民主共和國與烏干達伊波拉疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。我國疾管署昨提升兩國旅遊疫情警示等級。目前對台灣整體威脅風險仍低，但因國際交通頻繁，仍不排除境外移入可能，將持續強化邊境監測與防疫整備。
該型病毒無特效治療方式或疫苗
副署長曾淑惠指出，根據WHO最新資訊，目前疫情主要集中於剛果民主共和國，並已跨境傳播至烏干達。此次疫情為「Bundibugyo型伊波拉病毒」所引起，目前尚無針對該型病毒的特效治療方式或疫苗，加上部分病例已進入城市地區，增加疫情防控難度。WHO目前評估，此波疫情區域風險為高，全球風險則為低。
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她表示，經綜合WHO與國際疫情資訊評估後，我國已將剛果民主共和國及烏干達的國際旅遊疫情建議等級，自第一級「注意（Watch）」提升至第二級「警示（Alert）」。她指出，目前評估本波疫情對台灣整體威脅仍低，但考量全球交通便利與國際人員往來頻繁，仍無法完全排除境外移入病例的可能性，因此將持續加強邊境監測、醫療通報與防疫整備工作。
伊波拉病毒是一種出血熱傳染病，平均致死率約為50%。該病毒主要透過直接接觸患者的體液（如血液、唾液、汗液、嘔吐物、排泄物）或受污染的環境與物品而傳播，潛伏期最長可達21天。
加強邊境監測、醫療通報與防疫
曾淑惠提醒，民眾若近期需前往剛果民主共和國、烏干達及周邊疫情地區，應做好個人防護，避免接觸病患、野生動物或不明來源肉品，返國後應自主健康管理21天。若出現發燒、倦怠、肌肉痠痛、嘔吐、腹瀉或出血等疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史與接觸史。
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