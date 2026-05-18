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反覆咳嗽可能是氣喘 中醫：超過3週快就醫

2026/05/18 05:30
反覆咳嗽可能是氣喘 中醫：超過3週快就醫

▲中醫師陳霖光表示，慢性咳嗽是氣喘最常見的症狀，因會自行緩解又反覆發作，導致病患容易失去警覺性。 （記者歐素美攝）

記者歐素美／台中報導

慢性咳嗽有可能是氣喘！天寶中醫診所院長陳霖光醫師表示，民眾出現慢性咳嗽常誤以為是感冒、抽煙或冷飲喝太多導致，台灣氣喘盛行率大約10至12％，推估有200萬名氣喘病患，但有7成潛在患者根本不知道自己有氣喘，由於慢性下呼吸道疾病（包括氣喘）位居國人十大死因第7名，提醒民眾若出現慢性咳嗽，應儘早尋求醫師診察。

估200萬人氣喘 7成不知罹病

陳霖光表示，氣喘常見症狀包括慢性咳嗽、胸悶、呼吸不順，或吸不到氣、喘嗚聲，其中，以慢性咳嗽最常見，1名70歲張姓男子咳了3個月，出現白色痰、夜間喘嗚聲，雖已服用西藥，但藥量一減，症狀就又發作，令他十分困擾。

張男自訴舌象舌質紅、苔白薄、脈象浮數，冬天身體畏寒，吹到風就會咳嗽，吃冷性食物也咳嗽，但若吃到燥熱的中藥又會口乾舌燥；陳霖光說，這是「肺氣上逆、冷熱不和」體質，需「降逆平喘、溫潤並用」，採用杏仁、枇杷葉、白前、旋覆花、紫菀、款冬花、半夏、麥門冬等藥材治療。

中西藥並治 3個月改善

陳霖光指出，氣喘是慢性病，所以中藥必須持續服用一段時間以鞏固療效，避免太快停藥症狀又復發，且中西藥可以並行不悖，互相間隔1小時服用即可，西醫生物製劑也可持續施打，不會干擾，張男就是罹患氣喘，服中藥1個月，咳嗽症狀消失了，3個月後，呼吸變順暢且白色痰、夜間喘嗚聲都明顯改善！

陳霖光表示，慢性咳嗽是氣喘最常見症狀，這種咳嗽可能會自行緩解，但又反覆發作，導致病患失去警覺性，誤以為是感冒，延誤治療先機，呼籲民眾咳嗽超過3週，儘快就醫。

此外，氣喘會受個人習慣、環境污染、氣候因素影響，誘發發病或惡化，應儘量戒除抽煙、飲酒、檳榔等；薑母鴉、羊肉爐、燒酒雞等藥膳太補，也應避免，以免導致呼吸道發炎加重，再度誘發氣喘。

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