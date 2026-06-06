健康網》心梗OHCA長達137分鐘 6旬男奇蹟重生

心臟血管中心主任黃啟銘表示：「這是一場與死神的長時間拔河，若沒有跨領域團隊緊密合作，病人很難迎來重生的奇蹟。」（圖取自「衛生福利部台北醫院」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕衛生福利部台北醫院臉書表示，68歲徐先生長期患有糖尿病、高血壓及高血脂，某天突發劇烈胸痛，被緊急送至臺北醫院急診。急診團隊在第一時間完成檢查，確認是最兇險ST段上升型心肌梗塞，心臟血管中心隨即啟動黃金救命小組，火速為病人打開完全阻塞的左前降支動脈。

血流恢復的一刻，代表生命有了新的希望。然而，病魔並未就此停手，真正的考驗才剛開始。術後第三天，徐先生因嚴重心臟衰竭及心肌壞死，突然陷入致命的多型性心室心搏過速與心室顫動，心跳與呼吸瞬間停止。

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加護病房醫護團隊毫不放棄，在長達137分鐘的體外心臟按摩中，施以數十次電擊去顫，並及時置放葉克膜接管心肺功能，開啟一場與死神拔河的艱苦戰役。奇蹟，終於出現。徐先生被從死亡邊緣拉回。

當生命徵象逐漸穩定後，心臟內科團隊接力將另外兩條嚴重狹阻塞的右冠狀動脈與左迴旋支打通並置放支架，徹底恢復冠狀動脈血流。長時間急救雖導致急性腎衰竭，但腎臟科與血液透析團隊 即刻介入，陪伴病人撐過最危險的時刻。

當病人因體力衰弱無法脫離呼吸器時，胸腔外科與手術團隊協助完成氣切，最終順利成功撤除呼吸器支持。隨著病情好轉，腎功能逐步恢復，不再需要血液透析治療。

隨後，復健醫學科、物理治療師、職能治療師、語言治療師、營養師與藥師組成完整支持團隊，為徐先生量身打造全方位復健計畫。一步步練習走路、進食、說話，他慢慢從病榻上站起，重新找回生活的尊嚴與笑容。

68歲徐先生長期患有糖尿病、高血壓及高血脂，某天突發劇烈胸痛，被緊急送至臺北醫院急診。（圖取自「衛生福利部台北醫院」臉書）

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