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瘦瘦針快速減重 醫師：2大族群不要打

2026/05/18 05:30
瘦瘦針快速減重 醫師：2大族群不要打

▲醫師提醒，「瘦瘦針」並非人人適用，使用前須經專業評估，若透過非正規管道購買藥物，恐無法申請藥害救濟；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

近年「瘦瘦針」成為熱門減重方式，不少民眾希望透過注射快速瘦身。不過醫師提醒，瘦瘦針並非人人適用，且若未搭配飲食與生活習慣調整，不僅容易復胖，透過網路代購還可能面臨健康與藥害風險。

台大醫院家醫科主治醫師張皓翔指出，俗稱瘦瘦針的藥物，主要屬於腸泌素類藥物（GLP-1），原本用於糖尿病治療，透過刺激胰島素分泌與延緩胃排空，幫助控制血糖，後來發現也具有抑制食慾、增加飽足感效果，因此被核准用於肥胖症治療。

懷孕或哺乳中也不建議施打

他表示，目前研究發現，這類藥物除了減重外，對睡眠呼吸中止症、代謝性脂肪肝及心血管疾病風險，也有一定改善效果。

不過，張皓翔提醒，並非所有人都適合使用瘦瘦針。有甲狀腺髓質癌病史或家族史者，以及罹患多發性內分泌腫瘤症候群第2型（MEN2）患者，屬於「絕對不能使用」族群；懷孕或哺乳中的女性，也不建議施打。

至於副作用，最常見的是腸胃道不適，包括噁心、嘔吐、腹瀉與便秘等，主要與藥物延緩胃排空有關。部分患者還可能出現心悸、心跳加快，甚至因嘔吐、腹瀉導致脫水，進一步影響腎功能，尤其腎功能不佳者更需特別小心。

飲食、生活習慣未調整易復胖

他指出，目前臨床觀察發現，使用瘦瘦針約6個月後，減重效果最明顯；若持續使用1至2年，體重多能維持穩定或持續下降。但若停藥後恢復原本飲食習慣，1年內平均會回胖原本減掉體重的一半。若復胖後體重超過原本，體脂率往往更高，對健康反而更不利。

張皓翔強調，瘦瘦針真正目的，是協助患者建立新的飲食模式。使用藥物期間的食量，應成為未來維持體重的標準，若停藥後又恢復過去飲食量，復胖機率高。

他也提到，減重關鍵仍以飲食控制為主，飲食占7成、運動占3成，單靠運動效果有限，通常需每週運動超過300分鐘，減重效果才會較明顯。

網路代購面臨健康與藥害風險

此外，隨著瘦瘦針熱潮升溫，不少民眾透過網路代購、自行施打或任意停藥，但張皓翔提醒，這些做法存在多重風險，包括藥品來源不明、冷鏈保存失效、劑量錯誤等問題。

瘦瘦針屬於處方藥，若透過非正規管道取得，一旦發生嚴重副作用，恐無法申請台灣藥害救濟。

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