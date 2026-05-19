工作壓力大！29歲OL「半夜常接簡訊」 確診乳癌 醫警：這類食物危險

茂盛醫院乳房外科醫師林翔晨提醒，乳癌有年輕化趨勢，炸物、精緻及飲食西化易干擾體內荷爾蒙平衡。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中北屯29歲張姓上班族慶生去按摩，按摩師發現左側乳房有小硬塊，張女接受茂盛醫院乳房外科診斷，經超音波查出1.5分一期「賀爾蒙陽性」乳癌，透過「先凍卵、後治療」策略，進行乳房保留手術並切除癌細胞，外科醫師林翔晨強調，炸物、精緻及飲食西化易干擾體內荷爾蒙平衡。

張女在北屯區上班，罹癌前工作壓力大自稱「半夜常要接手機簡訊」，去年5月去按摩作為生日禮物，按摩師意外發現左側乳房外上側，近腋下處有小硬塊，張女並未有罹癌家族史，驚嚇之餘，接受茂盛醫院治療，經乳房外科醫師林翔晨以超音波檢查，查出1.5公分腫塊，邊緣呈現不規則形狀、帶有微小鈣化點，並有異常血流供應現象，再採取粗針切片檢驗，確診一期「賀爾蒙陽性」乳癌。

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乳房外科醫師林翔晨說，惡性腫瘤病況進展神速，短短1個月內從無到有，經醫療會議採「先凍卵、後治療」策略，進行4次化學治療，將腫瘤縮小後，進行切除及乳房保留手術，成功切除癌細胞，並凍存10顆卵子預留生育能力。

茂盛醫院生殖醫學科今天（19日）為張女切蛋糕慶祝重生，張女說，這幾天得知有19歲大學生確診乳癌二期，乳癌越加年輕化，呼籲女性朋友忌口避免刺激荷爾蒙分泌。

外科醫師林翔晨強調，患者術後進行20次放射治療，目前已無癌細胞，也陸續打停經針，避免後續化學性治療對卵巢功能造成傷害，亞洲女性乳腺細胞比歐美女性更緻密，尤其吃油炸類多，飲食西化，且接觸精緻糖分、環境塑化劑，乳癌年輕化趨勢日益明顯。

29歲張姓上班族（右）接受茂盛醫院乳房外科手術，取出1.5分「賀爾蒙陽性」乳癌腫瘤（螢幕）。（記者黃旭磊攝）

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