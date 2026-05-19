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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》TFDA核准「組織碎術」 台大醫院率先引進 無創抗癌啟動

2026/05/19 12:25

「聚焦超音波組織碎化消融（Histotripsy）」又稱碎化刀，將讓國內的微創消融治療達到「無創抗癌」。（台大醫院癌症微創介入中心提供）

「聚焦超音波組織碎化消融（Histotripsy）」又稱碎化刀，將讓國內的微創消融治療達到「無創抗癌」。（台大醫院癌症微創介入中心提供）

〔健康頻道／綜合報導〕美國醫材公司HistoSonics旗下Edison 組織碎術系統，已正式取得衛福部食藥署（TFDA）核准。台大醫院率先導入這個被稱為「碎化刀」的創新設備無毒無熱無輻射，將讓國內的微創消融治療達到「無創抗癌」。

台大醫院癌症微創介入中心主任黃凱文曾表示：「碎化刀是一種嶄新的腫瘤消融技術，利用聚焦高強度超音波瞄準癌細胞，在腫瘤內形成微氣泡產生衝擊波破壞和液化癌症組織，過程精準且不會發出高熱，特別適合於腹腔內位置困難，無法手術及傳統電燒治療的惡性腫瘤。」目前這個技術在歐美已經使用於肝癌治療，治療過程不需要穿刺或手術，也不像重粒子或質子治療具輻射線，可提供無痛、無疤、無血的極微創療效。

黃凱文曾說明，傳統腫瘤治療方法主要是透過手術、放射線或化療。近年出現的消融治療，用高溫破壞腫瘤，雖然達到微創治療的境界，但仍需要穿刺腫瘤，而且傳統消融治療不能用對溫度較敏感器官，容易有嚴重併發症。過去放射線治療雖然能做到很無創，不過其對身體負擔過大，難以反覆使用，而且無法確保治療一定能有療效。

「聚焦超音波組織碎化消融」能將超音波聚焦的巨大能量，使癌細胞破碎。其特點有二：1.使用高能超音波集中在一個點上，破壞癌細胞，不必開刀，甚至不若消融治療需要穿刺，完全做到「無創」。2.超音波對人體傷害極低，若腫瘤復發，還能反覆進行；並可用在腫瘤位置極深，較難用手術切除或放射線難以到達，或是處在困難位置的腫瘤。

今年1月的韓國的亞太肝膽胰外科大會上，黃凱文發表「碎化刀」（Histotripsy）應用於胰臟癌與膽道癌之臨床治療成果，成為當時會議亮點之一。台大醫院在會中分享研究成果，在我國初步臨床經驗期中報告，共納入10多位無法手術之胰臟癌及膽道癌患者。結果顯示，所有患者腫瘤均成功完成消融，且未造成膽管或其他重要周邊結構損傷，顯示碎化刀技術在高風險區域具備良好之安全性與精準性。

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