白沙屯媽祖醫院何時完工？各界關切 苗縣府衛生局：預計2年半完工

「童綜合醫療社團法人白沙屯媽祖醫院」，動工後何時完工，引發通霄鎮籍縣議員翁杰質詢關切。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕醫療社團法人童綜合醫院將在苗栗縣通霄鎮白沙屯地區設立醫院，明（19）日將由總統賴清德、童綜合醫院總院長童敏哲、苗栗縣長鍾東錦等政要共同主持動工儀式，民進黨苗栗縣議員翁杰今（18）日在縣議會定期中關切白沙屯媽祖醫院何時完工？ 苗栗縣政府衛生局長楊文志回應，預計兩年半完工，完工後，將補足西湖、後龍、通霄、苑裡等鄉鎮的醫療量能。

「童綜合醫療社團法人白沙屯媽祖醫院」將設在通霄鎮拱天宮景觀公園順風耳及千里眼周邊，將斥資8億元，興建四層樓的醫療大樓，今日將舉行動工儀式，但何時能完工及病床數？引起通霄鎮籍議員翁杰關切。

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楊文志表示，白沙屯媽祖醫院設有一般及特殊病床共68床，主要設有內科、外科、婦產科及小兒科，以及24小時急診，並設有救心及救腦的電腦斷層、核磁共振等儀器的現代化醫院，將斥資約8億元興建，動工後，預計2年半完工。

台中市童綜合醫院則指出，白沙屯媽祖醫院基地面積約1200坪，規劃興建地上五層建築。未來將具備24小時急診室，並開設內科、外科、婦產科、小兒科、骨科、泌尿科、神經科、家醫科、耳鼻喉科及牙科等綜合性門診，目標補足西湖、後龍、通霄、苑裡等海線鄉鎮的醫療缺口。

「童綜合醫療社團法人白沙屯媽祖醫院」，將設在苗栗縣通霄鎮拱天宮景觀公園順風耳及千里眼周邊。（資料照）

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