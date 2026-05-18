彰基130年首創 總院長陳穆寬率200員工羽球賽迎院慶

彰基總院長陳穆寬親自領軍組隊參賽，與近200位同仁熱血競技。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕響應「健康台灣」第4次委員會議總統賴清德強調全民共感，並以四大策略推廣全民運動，打造健康台灣，彰化基督教醫院昨天（17日）盛大舉辦「恩行逾百載誰羽爭鋒」彰基體系羽球賽，總院長陳穆寬首次率領8家體系院區共200名醫護人員，透過運動賽事凝聚團隊情誼並且促進員工健康，也為12月6日舉辦的彰基130週年院慶體系運動大會揭開序幕。

本次活動集結彰基總院、漢基、員基、雲基、二基、南基及鹿基、鹿東等8家體系院區共同參與，超過20支隊伍、近200位醫護人員及職員熱情參賽。賽事採團體賽制進行，競賽項目包含男雙及混雙，展現各院區團隊合作與競技實力。

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彰基董事長兵政隆表示，透過此次羽球賽，不僅展現彰基推廣健康運動的理念，更希望同仁能在比賽中增進彼此情誼、享受運動樂趣，在平安喜樂的氛圍中共同迎接彰基130週年院慶。

彰基總院長陳穆寬則說，彰基秉持130年來的「洗腳精神」，除了持續精進醫療服務，也十分重視同仁身心健康與團隊凝聚力，希望藉由羽球競賽，展現醫療團隊積極、活力與合作精神，更重要的因為醫療工作十分繁重，因此唯有健康的員工才能把患者照顧的更健康。

賽事經過陳穆寬加碼，除了冠軍2萬元、亞軍1.5萬元、季軍1.2萬元、殿軍1萬元等優渥獎勵，也準備4萬元禮券、Switch、摺疊腳踏車及家電用品等近30項豐富摸彩獎品，讓參與同工在競技交流之餘，也能共享院慶喜悅。

賽事採團體賽制進行，展現各院區團隊合作與競技實力。（彰基提供）

賽事集結彰基總院、漢基、員基、雲基、二基、南基及鹿基、鹿東等8家體系院區共同參與。（彰基提供）

響應健康台灣推廣全民運動，彰基舉辦羽球賽，凝聚團隊情誼、促進員工健康。（彰基提供）

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