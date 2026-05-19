健康網》基隆男子滅鼠反遭咬染漢他病毒 疾管署提醒防鼠關鍵

基隆市長謝國樑（中）說明基隆有名男子工作時被老鼠咬傷。（記者盧賢秀攝）

〔健康頻道／綜合報導〕基隆市政府證實發生1例漢他病毒感染病例，1名40多歲男性4月7日在職場清潔工作時被老鼠咬傷，5月2日前後發病，症狀包括發燒、食慾變差等症狀。根據疾管署衛教資料指出，漢他病毒症候群主要經由攜帶漢他病毒的鼠類傳播，因此預防重點為鼠類防治，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」防鼠三不政策，避免人類接觸到鼠類，另，民眾清除鼠類排泄物時不建議使用拖把直接清除排泄物，以避免污染其他區域。

基隆市衛生局長張賢政指出，這名40多歲男性住在新北市，在基隆工作，4月7日時在職場協助清潔時有看到老鼠，企圖滅鼠時被老鼠咬傷工作職場已抓到咬人的老鼠，也做相關環境的清消，並做持續的清消，市府證實已在院治療 ，恢復良好，近日將出院。

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有關於漢他病毒症候群的傳染途徑，疾管署衛教資料表示，主要經由吸入或接觸鼠類分泌物或排泄物而感染。吸入或接觸受污染的飛揚塵土、物體或被帶有病毒之齧齒類動物咬傷或抓傷，亦有可能被感染。

7大居家防鼠法

如何處理鼠類排泄物？疾管署建議，清理前應先將門窗全部打開通風30分鐘。清理者應戴上口罩、塑膠或橡膠手套，用市售漂白水1份加入清水9份稀釋，小心輕倒或潑灑在排泄物上，等待消毒作用5分鐘後，由外往內擦拭汙染區域，再使用清水擦拭。同時，為避免病毒飛揚於空氣傳染他人，清除污物請使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。

疾管署不建議使用拖把直接清除排泄物，以避免污染其他區域。執行完畢後於脫手套前，應先以肥皂和水或以市售漂白水1份加入清水9份稀釋後洗手套、再脫去手套，然後再用肥皂和水澈底清洗雙手。

有關居家防鼠的方法，疾管署分享7大方法：

1.餐具與廚具應於使用完畢後儘快清洗，保持廚房與居住環境的清潔。

2.將食物與飲水收藏於適當的封閉容器內，以免引來鼠類覓食而造成污染。特別注意寵物飼料的保存，避免未妥善密封放置過夜。

3.含有食物的垃圾不可隔夜置放戶外，如果無法馬上丟棄，應將垃圾桶加蓋以免引來鼠類。

4.檢查房屋內外的孔洞（直徑大於6 mm），並使用適當材料（如金屬、水泥等）封住所有孔洞及空隙，以防止老鼠進入屋內。

5.居住環境應清除建物四周的草叢、灌木、雜物等，並丟棄不用的廢棄物，以避免鼠類築窩或在室外藏匿。

6.進行環境清潔與滅鼠工作。

7.鼠類的門牙會不斷生長需要磨牙，如果家戶的木質門板下端被鼠咬壞破損，應加裝鐵片覆蓋並進行滅鼠。

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