肛門口冒小肉球 及時篩檢出愛滋

▲肛門與生殖器周圍的增生，肉眼難以區分是痔瘡、瘜肉還是性病，應尋求醫師專業視診；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／陳穎韋

20多歲的林先生（化名）就診時，描述肛門口最近冒出幾顆質地柔軟的小突起，因不痛不癢，也沒有出血，他認為那久坐辦公室換來的「痔瘡」。然而經過視診觀察，那些粉色的小突起是典型花椰菜狀的「尖性濕疣」，也就是俗稱的「菜花」。

菜花是由人類乳突病毒（HPV）感染引起，主要透過性行為傳播。在臨床經驗中，因不同的病原體藉由相似的途徑傳遞，性傳染病常常會共存。

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痔瘡、瘜肉或性病？ 肉眼難以區分

我向林先生解釋了額外篩檢的重要性，並徵得他的同意，檢驗了常見的性傳染病，結果檢驗結果發現愛滋病篩檢呈現陽性。後續將患者轉介至感染科專科門診，進行治療與追蹤。

現代醫學已將愛滋病從「絕症」轉變為「可控制的慢性病」，在穩定服藥後，只要血液中測不到病毒量，不僅能維持免疫功能，更不具傳染力，生活品質與常人無異。而他困擾的菜花問題，也在手術治療和後續疫苗的使用下改善。

穩定服藥可維持免疫 也不具傳染力

這起案例提醒我們，身體的異常突起即便「無感」，也可能是重大警訊。肛門與生殖器周圍的增生，肉眼難以區分是痔瘡、瘜肉還是性病，應尋求醫師專業視診。確診任何一種性病時，應落實全方位篩檢，及早揪出隱形殺手。

正確使用避孕套、接種疫苗並定期檢查，是保護自己與伴侶最有效的方式。

林先生雖然經歷了衝擊，但也因為這幾顆小肉球的提醒，讓他在身體崩潰前及時介入治療，是不幸中的大幸。

（作者為衛生福利部雙和醫院大腸直腸外科醫師）

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