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長期節食喝冷飲 當心越減越難瘦

2026/05/17 05:30
長期節食喝冷飲 當心越減越難瘦

▲減重應以溫熱、熟食為主，如米飯、粥品、燉湯等，並適度補充雞肉、魚類、蛋類等優質蛋白質，以維持氣血與肌肉代謝功能；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

長期節食喝冷飲 當心越減越難瘦

▲經常攝取冰品、生食、過度加工食品、含糖飲料，或長期依賴咖啡代替正餐，都可能影響脾胃功能，讓身體代謝下降，形成「越減越難瘦」的狀態；示意圖。（照片來源：shutterstock）

不少人減肥時明明已經努力少吃，體重卻遲遲降不下來，甚至常覺得疲倦、水腫、手腳冰冷。對此，頤鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁指出，長期過度節食，加上經常攝取冰品、生食、過度加工食品、含糖飲料，或長期依賴咖啡代替正餐，都可能影響脾胃功能，讓身體代謝下降，形成「越減越難瘦」的狀態。

脾胃受影響 身體代謝力下降

宋宛蓁表示，中醫認為「脾胃為後天之本」，脾主運化，負責將食物轉化為氣血與能量，是人體代謝的重要核心。若長期飲食不規律、營養攝取失衡，或習慣吃冰冷、生食，最容易受影響的就是脾胃功能。

她指出，當脾的運化能力下降，不僅無法有效吸收與轉化營養，也可能影響水分代謝，導致濕氣堆積，逐漸形成「氣血不足」與「濕濁內生」體質。常見症狀包括：容易疲倦、食慾不振、吃一點就腹脹、大便偏軟、四肢冰冷，以及下半身水腫等。

不少減重者會發現，吃得愈少，體重反而愈難下降。宋宛蓁說，這其實是身體進入「自我保護機制」。當長期熱量攝取不足時，身體會主動降低基礎代謝率，減少能量消耗，以維持基本生理運作，也就是俗稱的「節能模式」，使脂肪更不容易被消耗，減重也因此卡關。

她表示，這類體質調理的重點，不是持續「吃得更少」，而是先恢復脾胃功能。當脾胃能正常運作、順利運化食物並生成氣血後，代謝才有機會逐步回升。

選溫養脾胃飲食 避惡性循環

在日常飲食方面，她建議以「溫養脾胃」為原則，建立規律且均衡的飲食習慣，份量不必多，應維持穩定三餐，避免長時間空腹。飲食內容可選擇溫熱、熟食為主，如米飯、粥品、燉湯等，並適度補充雞肉、魚類、蛋類等優質蛋白質。

此外，也可適量攝取山藥、蓮子、紅棗、小米等健脾食材，協助脾胃恢復正常運作。相對地，應減少冰品、生食、過度加工食品及含糖飲料攝取，以免加重脾胃負擔。

宋宛蓁也提醒，長期依賴咖啡或含糖飲料代替正餐，不僅可能導致肌肉流失與代謝下降，也可能增加腹部脂肪堆積風險，形成「越減越難瘦」的惡性循環。

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