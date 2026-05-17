夜尿、血壓飆 恐是睡覺缺氧傷健康

▲睡眠呼吸中止症（OSA）會讓患者在睡眠中反覆暫停呼吸，導致交感神經過度活化，進而造成血壓難以控制；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

半夜頻尿、清晨血壓飆高，不一定只是老化或高血壓控制不佳，背後恐與「睡眠呼吸中止症」有關。醫師提醒，若睡覺時反覆缺氧，不僅可能導致夜尿、早上醒來血壓異常升高，也會讓高血壓、糖尿病等慢性病治療效果變差，甚至增加心血管疾病與交通事故風險。

輔大醫院耳鼻喉科主治醫師暨睡眠中心執行長方麗娟表示，不少高血壓患者即使規律服藥，血壓仍控制不佳，尤其早晨血壓特別高，往往與夜間反覆呼吸中止、缺氧有關。睡眠呼吸中止症（OSA）會讓患者在睡眠中反覆暫停呼吸，導致交感神經過度活化，進而造成血壓難以控制。

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她指出，1名40多歲、體型微胖且脖子較短的男性，長期受高血壓困擾，即使每天服用多種降壓藥物，清晨收縮壓仍常超過160毫米汞柱。經睡眠檢測後發現，患者罹患重度睡眠呼吸中止症，睡眠時每小時呼吸中止高達50次。後續接受減重治療，並配戴正壓呼吸器，改善夜間缺氧後，血壓控制明顯改善。

夜尿也可能與睡眠呼吸中止症有關。方麗娟提到，另一名患者長期一晚起床排尿4次，原以為是攝護腺肥大或老化導致，但接受治療效果不佳。經安排睡眠檢測後，才發現是睡眠呼吸中止症作祟。

睡眠呼吸中止症 恐致多種慢性病

她解釋，夜間反覆缺氧會影響體內「抗利尿激素（ADH）」正常分泌，使身體在夜晚無法有效減少尿液生成，因此導致頻繁夜尿。臨床上不少患者在改善睡眠缺氧、配戴正壓呼吸器後，夜尿情況都能明顯減少。

方麗娟指出，睡眠呼吸中止症不只是睡眠問題，更可能是多種慢性病的幕後推手。若長期缺氧，容易引發全身性發炎反應，並加重三高與代謝症候群問題。

她也提醒，若經常打呼、睡覺時呼吸中斷、晨起口乾或白天精神不濟，都應盡早接受睡眠評估，以免長期缺氧危害健康。

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