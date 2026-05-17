自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

夜尿、血壓飆 恐是睡覺缺氧傷健康

2026/05/17 05:30
夜尿、血壓飆 恐是睡覺缺氧傷健康

▲睡眠呼吸中止症（OSA）會讓患者在睡眠中反覆暫停呼吸，導致交感神經過度活化，進而造成血壓難以控制；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

半夜頻尿、清晨血壓飆高，不一定只是老化或高血壓控制不佳，背後恐與「睡眠呼吸中止症」有關。醫師提醒，若睡覺時反覆缺氧，不僅可能導致夜尿、早上醒來血壓異常升高，也會讓高血壓、糖尿病等慢性病治療效果變差，甚至增加心血管疾病與交通事故風險。

輔大醫院耳鼻喉科主治醫師暨睡眠中心執行長方麗娟表示，不少高血壓患者即使規律服藥，血壓仍控制不佳，尤其早晨血壓特別高，往往與夜間反覆呼吸中止、缺氧有關。睡眠呼吸中止症（OSA）會讓患者在睡眠中反覆暫停呼吸，導致交感神經過度活化，進而造成血壓難以控制。

她指出，1名40多歲、體型微胖且脖子較短的男性，長期受高血壓困擾，即使每天服用多種降壓藥物，清晨收縮壓仍常超過160毫米汞柱。經睡眠檢測後發現，患者罹患重度睡眠呼吸中止症，睡眠時每小時呼吸中止高達50次。後續接受減重治療，並配戴正壓呼吸器，改善夜間缺氧後，血壓控制明顯改善。

夜尿也可能與睡眠呼吸中止症有關。方麗娟提到，另一名患者長期一晚起床排尿4次，原以為是攝護腺肥大或老化導致，但接受治療效果不佳。經安排睡眠檢測後，才發現是睡眠呼吸中止症作祟。

睡眠呼吸中止症 恐致多種慢性病

她解釋，夜間反覆缺氧會影響體內「抗利尿激素（ADH）」正常分泌，使身體在夜晚無法有效減少尿液生成，因此導致頻繁夜尿。臨床上不少患者在改善睡眠缺氧、配戴正壓呼吸器後，夜尿情況都能明顯減少。

方麗娟指出，睡眠呼吸中止症不只是睡眠問題，更可能是多種慢性病的幕後推手。若長期缺氧，容易引發全身性發炎反應，並加重三高與代謝症候群問題。

她也提醒，若經常打呼、睡覺時呼吸中斷、晨起口乾或白天精神不濟，都應盡早接受睡眠評估，以免長期缺氧危害健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中