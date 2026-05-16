重複式經顱磁刺激rTMS 中風復健新助力

▲經顱磁刺激有助於中風復健。（照片提供／廖昱昕）

文／廖昱昕

研究顯示，國內35歲以上成人中，每年有3萬多人發生第1次中風，而其中1萬7000人會因此導致日常生活失能，是成人殘障最主要的因素。

許多人中風後留下肢體偏癱、失語、吞嚥困難、認知功能障礙等後遺症，大幅提高照顧需求，嚴重影響生活品質，也成為家庭的沉重負擔。因此，物理治療、職能治療、語言治療等復健，對於中風病人的功能恢復非常重要。

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近年來許多研究指出，「重複式經顱磁刺激（rTMS）」可以調節大腦神經迴路，增進大腦的神經可塑性，也為中風病人的功能恢復提供新的治療選擇。

「重複式經顱磁刺激」是利用電磁感應原理，以線圈通電產生磁場，而磁場的變化會讓第2線圈產生感應電流。臨床上，將通電的線圈放置頭皮上，大腦組織便相當於第2線圈，可以受磁場影響，在大腦皮質產生電流，達到調節大腦神經迴路、促進功能恢復的效果。

把握亞急性、慢性期黃金治療期

根據國外研究，經顱磁刺激是1種安全、非侵入性、無創傷的治療，應用範圍很廣，包括重度憂鬱症、偏頭痛、強迫症、腦中風、神經痛、纖維肌痛症、帕金森氏症等。目前也已引進國內，獲得衛福部食藥署核准，可用於藥物治療反應不佳的重度憂鬱症成人患者。

至於在腦中風的應用，主要針對亞急性及慢性期患者，有促進患側動作恢復、改善吞嚥功能障礙、增進口語表達、改善中風後憂鬱及認知理解能力、減少患側神經疼痛等效果。

重複式經顱磁刺激可能的副作用，包括暫時的頭痛、頭暈、噁心、聽力改變、耳鳴、治療部位疼痛、治療過程中臉部肌肉不自主抽動等，另有極少數病人可能誘發癲癇發作。

另外，下列情況並不一定適合接受這種治療，包括裝有心臟節律器、頭部周圍有金屬植入物（如人工電子耳、深層腦部刺激術裝置、迷走神經刺激術裝置、可調節式引流管、血管支架、止血夾、動脈瘤夾或線圈、藥物輸液裝置等）、有植入藥物輸送幫浦、癲癇病史、開放性傷口、急性傳染病、孕婦等。

重複式經顱磁刺激對於中風失能病人雖有治療潛力，但無法取代傳統的物理、職能、語言治療；且所有治療處置都可能有風險，因此需要由醫師評估，制定個人化的治療計畫，再搭配復健訓練，才能達到最好的效果。

（作者為永和耕莘醫院復健科醫師）

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