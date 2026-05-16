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漢他病毒郵輪1外籍乘客來台 疾管署：採檢陰性 無社區傳染風險

2026/05/16 05:30

▲疾管署表示，一名有漢他病毒群聚暴露史的紐西蘭籍旅客日前入境台灣後，接受PCR採檢與健康監測，檢驗結果均為陰性。（記者侯家瑜攝）

▲疾管署表示，一名有漢他病毒群聚暴露史的紐西蘭籍旅客日前入境台灣後，接受PCR採檢與健康監測，檢驗結果均為陰性。（記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」近日爆發「漢他病毒安地斯型」群聚事件，目前已累計11例個案、3人死亡，引發國際關注。其中一名搭乘該郵輪的紐西蘭籍乘客於5月7日抵台，因曾有漢他病毒暴露史，台灣於13日下午接獲紐西蘭通報後，立即啟動防疫應變機制，安排個案送醫觀察及採檢。疾管署表示，個案已接受血液、尿液、唾液及鼻咽等4項PCR檢驗，結果均為陰性，目前研判不具傳染風險。

入院觀察至6/6 採取加強型自主健康管理

疾管署長羅一鈞指出，由於個案最後暴露日為4月25日，而漢他病毒潛伏期最長可達42天，因此仍須持續健康監測至6月6日，預計6月7日解除管理後離境。目前個案安排入住一般單人病房，接受加強型自主健康管理。

他表示，期間若有外出需求，個案須配戴N95口罩，並由醫護人員陪同；陪同醫護也需全程穿戴N95口罩、隔離衣及護目鏡等防護裝備，以降低感染風險。

外界也關注此次疫情涉及的「安地斯病毒」是否可能像COVID-19般快速傳播。防疫醫師林詠青表示，安地斯病毒主要流行於南美洲，歐亞地區並未流行，台灣過去也未出現過相關病例。

他指出，安地斯病毒是目前已知唯一可能有人傳人的漢他病毒型別，但主要傳播途徑仍以「鼠傳人」為主，也就是透過接觸受感染鼠類排泄物、分泌物或受污染環境而感染。

林詠青進一步說明，過去南美洲雖曾出現人傳人群聚事件，但傳播效率不像COVID-19或流感那麼高，通常需長時間且密切接觸才可能感染，因此WHO目前仍將其定義為「有限的人傳人」。

醫師也整理出3種較高風險情境，包括長時間密切接觸確診者、長時間處於密閉且通風不良空間，以及未做好防護下接觸患者唾液或呼吸道分泌物等體液。

羅一鈞強調，目前在台個案檢驗結果皆為陰性，民眾無須過度恐慌，但仍應做好環境清潔與防鼠措施，避免接觸鼠類及其排泄物；若出現發燒或呼吸道症狀，也應主動告知旅遊與接觸史，儘速就醫。

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