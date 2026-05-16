清除C肝就沒事？ 台大醫：脂肪肝、糖尿病 成肝癌隱形殺手

▲台大研究發現，C肝患者即使清除病毒，仍可能因脂肪肝增加罹患肝癌風險。醫師建議高風險族群每半年至1年做肝臟超音波檢查。（記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

台灣已達世界衛生組織（WHO）「C肝消除金級標準」，不過台大醫院最新研究發現，C型肝炎患者即使透過藥物成功清除病毒，若仍合併代謝失能相關脂肪肝病（MASLD），未來罹患肝癌風險仍明顯增加，約為無脂肪肝患者的2倍；若再合併重度脂肪肝、糖尿病或糖尿病前期，風險甚至可能再增加約2倍。

若合併重度脂肪肝+血糖異常 肝癌風險變4倍

新竹台大分院內科部醫師張鈺屏表示，目前C肝治療以直接抗病毒藥物（DAA）為主，治癒率已超過95%，患者通常只需短期口服藥物即可清除病毒，整體肝癌風險也可下降約80%。但她提醒，病毒感染期間，肝臟與身體代謝早已產生長期變化，因此病毒清除不等於風險歸零。

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她指出，MASLD就是俗稱的脂肪肝合併代謝異常，包括肥胖、高血糖、高血脂與高血壓等問題。一般民眾脂肪肝盛行率約30%至40%，但C肝患者中，超過一半都有脂肪肝問題。

改善脂肪肝 從減重做起

研究發現，C肝病毒容易導致胰島素阻抗，進一步造成脂肪堆積、慢性發炎與肝纖維化，最後增加肝癌風險。即使成功清除病毒，脂肪肝比例雖可下降約10%，但仍有不少患者持續存在代謝異常。

張鈺屏指出，患者接受抗病毒藥物治療前，脂肪肝比例約45%，治療後仍有約36%，等於約三分之一患者仍處於潛在高風險狀態，因此高風險族群應每半年至1年定期接受肝臟超音波追蹤，同時積極控制血糖、血壓與血脂。

內科部消化系主任劉俊人表示，改善脂肪肝的關鍵仍是生活型態調整，包括控制熱量攝取、每週至少運動3次、累積150分鐘以上運動量，以及減重達原體重5%以上；若已有明顯肝纖維化，目前國內也已有相關藥物可協助治療。

張鈺屏提醒，重度脂肪肝患者的肝癌風險高於輕度脂肪肝，而血糖異常更是C肝治癒後最重要的代謝危險因子。因此，曾罹患C肝、BMI超過23、有三高或糖尿病，以及超音波檢查發現脂肪肝的民眾，即使病毒已清除，也不能忽略後續追蹤。

病毒清除後仍須定期追蹤

副院長高嘉宏指出，未來肝病照護將結合心血管、腎臟與代謝疾病管理，朝全人照護發展。內科部醫師楊宏志也透露，台大正規劃成立全人照護中心，希望透過跨科整合模式，提供患者完整的肝臟與代謝疾病照護。

▲研究發現，C肝病毒容易導致胰島素阻抗，進一步造成脂肪堆積、慢性發炎與肝纖維化，最後增加肝癌風險；圖為情境照。

（照片來源：shutterstock）

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