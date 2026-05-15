打瘦瘦針變禿、臉頰凹？ 營養師：吃太少才是真正問題

▲快速減重期間若蛋白質攝取不足，身體會優先將營養供給重要器官，頭髮便容易進入休止期而大量脫落；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

近年俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物掀起減重熱潮，但社群上也出現掉髮、臉凹、便秘等副作用討論。Cofit營養師林岑指出，多數人以為是藥物本身造成問題，但其實更常見的原因是「吃太少」，導致蛋白質、水分與營養攝取不足，再加上體重下降過快，才讓身體與外貌出現變化。

營養攝取不足、體重下降過快

林岑表示，減重不只是「少吃」，更重要的是「吃得夠、補得對」。GLP-1類藥物會影響胃腸蠕動速度，加上食量減少、水分攝取不足，更容易讓排便卡關。除了要增加飲水量與高纖蔬菜攝取，也應避免過度油膩、辛辣食物，必要時可適度補充益生菌與消化酵素，協助維持腸胃道機能。

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快速減重期間若蛋白質攝取不足，身體會優先將營養供給重要器官，頭髮便容易進入休止期而大量脫落。建議減重期間每日蛋白質攝取每公斤體重可提高至1.2至1.6公克，若真的沒有胃口，也可透過高蛋白飲補充。

至於許多人擔心的「瘦瘦針臉」，林岑指出，當脂肪流失速度過快，臉部支撐感下降，再加上膠原蛋白流失，就容易出現雙頰凹陷、法令紋加深，看起來顯老、氣色差。她建議，減重速度不宜過快，也可適度補充膠原蛋白，幫助維持皮膚彈性。

若施打後，出現疲倦、沒精神等情況，除維持基本營養攝取外，也可適度補充維生素B群。

林岑提醒，瘦瘦針可作為減重初期的輔助工具，但若想長期維持體態與健康，仍須回歸飲食與生活習慣調整。若施打期間持續出現噁心、嚴重便秘、極度疲倦等症狀，也應盡早與醫師討論，避免「瘦了體重，卻賠上健康」。

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