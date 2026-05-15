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71歲3期食道癌 術後登百岳徒步環台

2026/05/15 05:30
71歲3期食道癌 術後登百岳徒步環台

▲王先生（中）罹患食道癌第3期，在莊政諺醫師（右2）領導醫療團隊治療後，重新爬百岳並成功挑戰徒步環台。 （記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

71歲3期食道癌 術後登百岳徒步環台

▲陳薏文醫師（右）說明，王先生罹患食道癌第3期，腫瘤大到難以吞嚥。（記者蔡淑媛攝）

71歲王先生罹患第3期食道癌，食道長了7公分長的腫瘤，幾乎塞住食道，接受放化療及食道重建，不僅恢復正常飲食，更在1年內重返山林、成功登百岳，日前更完成43天徒步環台壯舉，打破「食道癌術後只能吃流質、失去體力」的刻板印象；台中榮總醫療團隊指出，透過完整治療與術後復健，食道癌病人可重回正常生活。

醫：術後只能吃流質是謠言

台中榮總外科部副主任莊政諺指出，食道癌是國人10大癌症死因之一，每年新增約3000人，由於早期症狀不明顯，大多發現為晚期，近來發現許多患者拒絕治療，認為治療後只能管灌飲食、吃流食，這是謠言。

莊政諺說，食道癌採先化學及放射線治療、後手術，現在有免疫等療法加入，治療效果更好，如果術後因食道和胃銜接處狹窄導致進食困難，可透過食道擴張術改善，並於擴張後多吃固體食物維持食道空間，除了手術，晚期不適合手術的病人可採化療、免疫療法、局部放射線治療等二線選擇。

王先生年輕時每天大量使用菸、酒、檳榔，已經戒除10年仍罹患食道癌，3年多前吞嚥困難、食物卡在喉嚨嘔吐，就醫確診為第3期食道癌。

莊政諺為他安排胃造口術、人工血管置入，再做放、化療，最後做食道切除及胃食道重建手術，術後7個月內接受8次食道擴張術，逐步恢復進食，同時少量多餐、細嚼慢嚥、睡眠時墊高枕頭，減少胃酸逆流，透過調整生活習慣，重拾生活品質，術後他每週登山，2次徒步環台，已經登上80幾座百岳。

台中榮總胸腔外科醫師陳薏文指出，台灣食道癌病人約有9成是食道鱗狀上皮細胞長期遭菸、酒、檳榔或醃製、煙燻、燙口食物刺激而癌變，由於初期症狀如吞嚥不順、持續咳嗽或體重減輕等並不明顯，常被誤認為胃食道逆流而延誤治療，逾7成病人確診時已屬中晚期。

民眾如有吞嚥困難等不適症狀或食道癌家族史，切勿聽信偏方或拖延，定期檢查、及早就醫，才是提高存活率的關鍵。

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