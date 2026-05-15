思覺失調症 醫：把握黃金治療期

▲思覺失調症並非「人格分裂」，醫界呼籲，應把握發病後2至5年黃金治療期。（記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

有不少民眾誤以為思覺失調症就是「人格分裂」，醫界指出，此病其實是大腦思考與知覺功能失調，患者可能出現幻聽、妄想等症狀，與俗稱「多重人格」的解離性身分障礙是完全不同的疾病。若能把握發病後2至5年的黃金治療期，及早透過藥物、長效針劑與社區復健介入，有助降低復發與反覆住院風險。

台灣社會與社區精神醫學會理事長歐陽文貞表示，思覺失調症多發生在15到30歲，正值建立人際關係、求學與職涯的重要階段。若發病初期能透過較密集門診與藥物穩定症狀，再逐步導入長效針劑治療，可降低忘藥、漏藥問題，提升治療順從性與病情穩定度。

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長效針劑 可提升治療穩定度

八里療養院副院長黃正誼表示，根據國際指引，相較口服藥每天都需服用，長效針劑可每月、每季甚至半年施打1次，藥物能在體內穩定釋放，降低血中濃度波動與復發風險。他也引述研究指出，病友改使用每季施打1次的長效針劑後，1年平均住院天數可減少25天，降低12%的再住院率，整體醫療支出下降約46%。

他分享案例指出，1名大學生「小林」從高中開始出現被害妄想與幻聽，因病情反覆兩度休學。初期採口服藥治療，但因每天吃藥都像提醒自己「生病了」，常中斷治療。後來在家人與醫療團隊陪伴下，改用長效針劑，從每月施打逐步延長至每季、半年1次後，病情逐漸穩定，也慢慢重返正常生活。

不過，社會對思覺失調症仍存在不少誤解。根據醫學會調查顯示，雖有9成Y、Z世代聽過此病，但仍有24%的Y世代誤以為是人格分裂；另有43%的Z世代不知道此病可透過規律用藥穩定控制。歐陽文貞指出，多數病友在穩定治療後，其實與一般人沒有太大差異，許多人仍能工作、求學與正常生活。

衛福部心健司呼籲，思覺失調症治療應把握發病後2至5年的黃金關鍵期，及早介入有助避免病情惡化與腦部退化。健保署自2022年起已編列長效針劑專款，2025年預算提高至31億元，目前病友大多僅需負擔掛號費即可接受治療，希望進一步提升治療可近性與穩定度。

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