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年輕不等於健康 國健署：每7名青壯年1人血壓超標

2026/05/15 05:30
年輕不等於健康 國健署：每7名青壯年1人血壓超標

▲民眾應依「722」居家血壓測量口訣，也就是連續量7天、每天量2回、每回量2次，再以平均值評估，確認是否真的有高血壓問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

年輕不等於健康 國健署：每7名青壯年1人血壓超標

▲國健署長沈靜芬表示，國人十大死因中的第2名、第4名與第6名，都與高血壓相關，提醒民眾勿輕忽。 （記者羅碧攝）

高血壓不只是中老年人的問題。國民健康署昨天公布最新血壓監測結果，30至39歲青壯年族群中，已有15.1%血壓異常，相當於每7人就有1人血壓超標。許多年輕人平時沒有症狀，也缺乏量血壓與健檢習慣，往往等到中風、心臟病或腎臟病等併發症出現時，病情已相當嚴重。

健康沉默殺手 重大疾病危險因子

5月17日為世界高血壓日，世界高血壓聯盟今年以「攜手控制高血壓！」為主題。國健署昨天舉行記者會，公布全新的「安心血壓站地圖」、推動全台衛生所全面設置血壓站及擴大職場設置血壓站等3大行動，希望提升全民量血壓習慣。

國健署署長沈靜芬表示，高血壓是「健康的沉默殺手」，初期幾乎沒有症狀，但卻是中風、心肌梗塞、腎臟病等重大疾病的重要危險因子。2024年約有4.5萬人死於高血壓相關心血管疾病，而國人十大死因中的第2名、第4名及第6名，也都與高血壓密切相關。

沈靜芬指出，許多人以為30多歲還年輕、身體健康，但從最新成人預防保健資料來看，30至39歲族群已出現明顯健康警訊。去年共有35.5萬名30至39歲民眾接受健檢，其中過重或肥胖比例高達48%，代謝症候群約19%，高血壓則占15%。

她也提到，高血壓和過去民眾只靠「摸額頭」判斷發燒一樣，「沒有量就不會知道」。因此國健署積極推動「安心血壓站」，目前全台已有1515處站點，涵蓋社區據點、藥局、零售通路及金融機構，民眾可透過地圖查詢鄰近站點，今年也將持續推動衛生所及企業設置血壓站。

公布血壓站地圖 盼提升量測習慣

台灣高血壓學會理事長、台大醫院內科部主治醫師林彥宏指出，根據世界衛生組織（WHO）資料，高血壓是全球最重要的健康危險因子，甚至比血糖、肥胖等問題更危險。他強調，高血壓真正要防治的，不只是控制數字，而是避免「腦、心、腎」等器官受損，包括中風、失智、心肌梗塞、猝死、心衰竭及慢性腎病，甚至最終走向洗腎，而台灣洗腎率居高不下，其中約1/3與高血壓有關。

他也提醒，高血壓容易受情緒與環境影響，因此高血壓學會近年持續推廣「居家血壓722」原則，即連續7天、早晚各量1次、每次量2遍，希望民眾透過居家監測，更準確掌握血壓變化。

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