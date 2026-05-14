糖友心衰竭風險高84% 醫籲定期檢測

▲心衰竭典型症狀包括累、喘、腫，但不少糖尿病患者在無症狀時，心臟其實已經受損；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

▲糖尿病患者發生心衰竭風險較一般人高84%，醫師建議糖友定期檢測NT-proBNP「心衰指數」，及早發現風險。（記者侯家瑜攝）

糖尿病年輕化正加速侵蝕國人心血管健康。最新數據顯示，糖尿病患者發生心衰竭風險較一般人高84%，心衰竭盛行率更達19.9%，已大幅超越腦中風的10.7%。醫界呼籲，糖友應定期檢測NT-proBNP「心衰指數」，在無症狀階段就提早介入治療，降低未來住院與死亡風險。

40歲以上驗心衰指數 不到5%

國衛院高齡研究中心執行長許志成指出，根據2024台灣糖尿病年鑑與健保資料庫分析，20至39歲糖尿病發生率增幅高達21.5%，年輕化趨勢明顯，恐加速心血管系統耗損。統計也顯示，糖尿病合併心衰竭住院患者，住院當年死亡率高達25.22%。

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不過，目前40歲以上糖友接受NT-proBNP檢測比例不到5%，而具器官保護效果的藥物，在心衰竭住院患者中的處方率也僅25.62%，顯示早期診斷與介入仍有很大進步空間。

北市聯醫內分泌及新陳代謝科醫師廖國盟表示，心衰竭典型症狀包括累、喘、腫，但不少糖尿病患者即使沒有症狀，心臟其實已經開始受損。他分享，一名30多歲女性，罹患糖尿病與肥胖僅2年，平時幾乎沒有不適，卻突然因喘不過氣送急診，檢查才發現已是晚期心衰竭，心臟明顯肥厚、收縮功能下降。

根據最新2026 ADA國際糖尿病治療指引，治療目標已從單純控制血糖，轉向「心臟、腎臟與代謝整合照護」。糖尿病學會與心臟學會也提出「心衰紅綠燈」概念，建議40歲以上合併1項危險因子，或40歲以下合併2項危險因子的糖友，應定期接受NT-proBNP檢測。

其中，NT-proBNP低於125pg/mL屬低風險；125至300pg/mL屬中度風險，需安排心臟檢查並提早用藥；超過300pg/mL則屬高危險群，應盡快轉介心臟科治療。

無症狀階段 就提早介入治療

心臟學會副理事長施俊哲則指出，許多病患等到出現典型症狀才就醫，往往已需住院治療。若能在無症狀期提早使用藥物，搭配控制三高、戒菸與減重，不少患者原本僅20%至30%的心臟收縮功能，後續甚至可恢復至50%以上，避免走到心臟移植。

健保署長陳亮妤表示，健保署今年將全面升級「大家醫計畫」，強化跨科別整合照護，希望透過精準資源配置，降低心衰竭等重症反覆住院率，完善台灣慢性病照護網。

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