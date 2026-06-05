健康網》頭痛失眠竟與維生素C有關！ 醫曝過量補充隱藏4大危害

醫師謝炳賢提醒，維生素C並非多多益善，民眾務必依建議劑量攝取，才不會出現中毒症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數人以為維生素C是保健品，多吃沒關係，反正會排掉。然而，陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢提醒，維生素C並非多多益善，每天灌超過2000毫克的維生素C，將可能損及健康，造成中毒症狀，民眾必須小心。

維生素C是人體必需營養素，但過量補充仍可能對健康造成負面影響。謝炳賢於臉書專頁發文歸納，維生素C過量造成的4大中毒症狀，出現這些情況要立刻減量就醫：

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●腸胃系統全面崩潰

維生素C過量最快出現的症狀就是腸胃道，出現噁心、嘔吐、腹部絞痛、嚴重腹瀉，有些人甚至每天跑廁所超過10次。

●腎結石

這是最容易被忽略的定時炸彈，維生素C在體內代謝後會產生草酸，草酸跟鈣結合就變成草酸鈣結石。長期大量服用維生素C的人，腎結石風險顯著上升。

●頭痛、頭暈、睡不好、易怒

過量維生素C會影響體內鐵質的吸收與分布，同時造成血液中草酸濃度異常，神經系統開始出現不穩定的反應，包含持續性頭痛、莫名頭暈、明明很累卻睡不著，與情緒焦躁易怒。

●長期過量的隱性傷害

這是最要小心的一點，維生素C吃太多，原本的抗氧化效果會反轉成促氧化，反而加速細胞損傷。長期高劑量還可能造成停藥後的「反彈性壞血病」，也就是突然停掉高劑量補充後，身體對正常飲食中的維生素C吸收能力反而暫時下降，出現牙齦出血、關節痠痛、傷口癒合變慢等症狀。

謝炳賢強調，維生素C的每日建議攝取量是成人100毫克，安全上限是1000毫克，民眾在選擇保健品時，勿被高劑量迷惑，以為吃越多越好。

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